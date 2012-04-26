Налоговый вычет при покупке жилья может увеличиться

Предложение изложено в проекте основных направлений налоговой политики на 2013-2015 гг.
Имущественный вычет предоставляется в размере расходов на покупку, предельный — 2 млн рублей (из бюджета можно получить до 260 тысяч рублей). Сейчас эта сумма делится между всеми покупателями пропорционально их доле, воспользоваться льготой можно раз в жизни. «Минфин рассматривает возможность предоставления вычета каждому из совладельцев в полном объеме — по 2 млн рублей, — говорит замдиректора департамента налоговой и таможенно-тарифной политики министерства Сергей Разгулин, — и неважно, совместная это или долевая собственность», приводит его слова газета «Ведомости».
Сейчас возникает неопределенность, как быть, если один из совладельцев получил свою часть вычета, а другой нет, продолжает Разгулин: может ли человек при покупке следующей квартиры рассчитывать на весь вычет, только на часть или уже лишился этого права? Минфин предлагает указать, что право на полный вычет в такой ситуации покупатель не утрачивает. «Из этого и следует изменение концепции вычета — не по объекту, а по собственнику», — говорит Разгулин.
Замдиректора департамента Минэкономразвития Татьяна Илюшникова поддерживает меру: подоходный налог привязан к плательщику, соответственно, вычет тоже должен быть привязан к собственнику, а не к объекту. Если у квартиры два владельца, совокупный максимальный вычет должен составить 4 млн рублей, три — 6 млн, говорит она.
Если поправки будут приняты, число совладельцев купленных квартир теоретически может вырасти, считаетпартнер Taxadvisor Дмитрий Костальгин: недвижимость можно разделить так, чтобы каждая доля стоила 2 млн руб., тогда вычет будет предельным. Но это актуально только для крупных городов с очень дорогой недвижимостью, считает он, схема распространенной не будет. Татьяна Илюшникова уверена, что злоупотреблений много не будет, поскольку люди неохотно делятся собственностью даже с близкими родственниками, к тому же все, кто примет участие в такой схеме, лишатся права на вычет в будущем.
Детали будут обсуждаться при подготовке поправок в Налоговый кодекс, отмечает директор департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина Илья Трунин.
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