Налоговый вычет при покупке жилья может увеличиться

Если поправки будут приняты, число совладельцев купленных квартир теоретически может вырасти, считаетпартнер Taxadvisor Дмитрий Костальгин: недвижимость можно разделить так, чтобы каждая доля стоила 2 млн руб., тогда вычет будет предельным. Но это актуально только для крупных городов с очень дорогой недвижимостью, считает он, схема распространенной не будет. Татьяна Илюшникова уверена, что злоупотреблений много не будет, поскольку люди неохотно делятся собственностью даже с близкими родственниками, к тому же все, кто примет участие в такой схеме, лишатся права на вычет в будущем.