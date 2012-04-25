В области продолжают выдавать земли многодетным семьям

Многодетные семьи в Тюменской области продолжают получать земельные участки под строительство дома в рамках реализующегося местного закона о бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей.
Так, земельные наделы в Ишиме получили уже десять семей. Еще девяти многодетным парам направлены уведомления о свободных участках. Они вправе рассмотреть предложенные им варианты и согласиться, либо отказаться и ждать более подходящего для себя. Напомним, согласно закону, возможностью отказа семьи могут воспользоваться только два раза. Если и третий предложенный вариант участка по каким-либо причинам не устраивает многодетную пару, то они исключаются из списка претендентов на земельный надел.
В настоящее время от ишимцев, желающих бесплатно получить землю под ИЖС, поступило 108 заявлений, по 102 из них приняты положительные решения, эти семьи уже поставлены на учет, еще пять обращений находятся на рассмотрении.
В Исетском муниципальном районе, по информации пресс-службы губернатора, в местную администрацию поступило 54 заявления от многодетных пар, претендующих на получение земли, по 46 из них приняты положительные решения, они поставлены на учет. Совсем скоро участки площадью по 19 соток каждый получат две семьи. В одной из них воспитывается семь, а в другой – сразу девять детей. Участки, предложенные властями, сразу их устроили, поэтому в поиске более подходящих вариантов не было необходимости. Всего уведомления о свободных наделах были направлены 12 многодетным парам из Исетского района. Три из них решили подождать более подходящего предложения, одна семья еще не определилась с выбором, остальных земельные участки устроили - их бумаги находятся на стадии оформления.
По мере появления свободных земель под индивидуальное жилищное строительство, удовлетворяющих требованиям, они будут передаваться многодетным семьям.