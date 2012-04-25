В области продолжают выдавать земли многодетным семьям

В Исетском муниципальном районе, по информации пресс-службы губернатора, в местную администрацию поступило 54 заявления от многодетных пар, претендующих на получение земли, по 46 из них приняты положительные решения, они поставлены на учет. Совсем скоро участки площадью по 19 соток каждый получат две семьи. В одной из них воспитывается семь, а в другой – сразу девять детей. Участки, предложенные властями, сразу их устроили, поэтому в поиске более подходящих вариантов не было необходимости. Всего уведомления о свободных наделах были направлены 12 многодетным парам из Исетского района. Три из них решили подождать более подходящего предложения, одна семья еще не определилась с выбором, остальных земельные участки устроили - их бумаги находятся на стадии оформления.