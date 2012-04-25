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Медведев: Треть населения страны должна иметь возможность приобрести жилье

25 апреля 2012, 13:51
Треть населения России должна иметь возможность приобретать жилье за счет собственных и заемных средств, заявил президент РФ Дмитрий Медведев.

Треть населения России должна иметь возможность приобретать жилье за счет собственных и заемных средств, заявил президент Российской Федерации Дмитрий Медведев.

«Перед нами стоит серьезный вызов: как одновременно побороть бедность и создать возможности для улучшения качества жизни людям уже со средним уровнем достатка - о них мы тоже не имеем права забывать: тем, кто уже сегодня вкладывает собственные средства в образование детей, в повышение своей квалификации, тратит их на получение более качественных медицинских услуг, для решения своей жилищной проблемы, строит самостоятельный бизнес», - заявил Д.Медведев, выступая на Госсовете во вторник. По его словам, такие инвестиции в качество жизни должны стать дешевле и доступнее, передает «Интерфакс».

«Речь идет о расширении возможностей для непрерывного образования, радикальном повышении эффективности систем добровольного медицинского и пенсионного страхования, об удешевлении ипотеки и развитии массового рынка арендного жилья с тем, чтобы как минимум треть наших граждан имели возможность приобретать жилье за счет собственных и заемных средств, а также с помощью государственной поддержки», - сказал Д.Медведев.

#Новости#Дмитрий Медведев#Ветхое жилье#Недвижимость#Женя#Общество
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