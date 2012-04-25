Медведев: Треть населения страны должна иметь возможность приобрести жилье

«Перед нами стоит серьезный вызов: как одновременно побороть бедность и создать возможности для улучшения качества жизни людям уже со средним уровнем достатка - о них мы тоже не имеем права забывать: тем, кто уже сегодня вкладывает собственные средства в образование детей, в повышение своей квалификации, тратит их на получение более качественных медицинских услуг, для решения своей жилищной проблемы, строит самостоятельный бизнес», - заявил Д.Медведев, выступая на Госсовете во вторник. По его словам, такие инвестиции в качество жизни должны стать дешевле и доступнее, передает «Интерфакс».