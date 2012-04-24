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О «дачной амнистии» - по телефону

24 апреля 2012, 11:02
«Обеспечение установленного порядка государственной регистрации прав на земельные участки» - такая телефонная линия состоится в областном Управлении Федеральной службы государственной регистрации.

«Обеспечение установленного порядка государственной регистрации прав на земельные участки» - такая телефонная линия состоится в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тюменской области в четверг, 26 апреля 2012 года.

На вопросы граждан ответит заместитель начальника отдела государственной регистрации прав на земельные участки Управления Екатерина Николаевна Безбородова. Жители региона узнают о том, какие документы необходимы для оформления права собственности на земельный участок. Особое внимание будет уделено регистрации прав на землю в упрощенном порядке в рамках действующего закона о «дачной амнистии» - №93-ФЗ, сообщает пресс-центр ведомства.

«Прямая» телефонная линия состоится 26 апреля 2012 года с 11.00 до 12.00 часов по телефону (3452) 43-28-43.

#Новости#Горячая линия#Тюменский росреестр#Земельное законодательство#Недвижимость#Женя#Общество
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