О «дачной амнистии» - по телефону

«Обеспечение установленного порядка государственной регистрации прав на земельные участки» - такая телефонная линия состоится в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тюменской области в четверг, 26 апреля 2012 года.
На вопросы граждан ответит заместитель начальника отдела государственной регистрации прав на земельные участки Управления Екатерина Николаевна Безбородова. Жители региона узнают о том, какие документы необходимы для оформления права собственности на земельный участок. Особое внимание будет уделено регистрации прав на землю в упрощенном порядке в рамках действующего закона о «дачной амнистии» - №93-ФЗ, сообщает пресс-центр ведомства.
«Прямая» телефонная линия состоится 26 апреля 2012 года с 11.00 до 12.00 часов по телефону (3452) 43-28-43.