О «дачной амнистии» - по телефону

На вопросы граждан ответит заместитель начальника отдела государственной регистрации прав на земельные участки Управления Екатерина Николаевна Безбородова. Жители региона узнают о том, какие документы необходимы для оформления права собственности на земельный участок. Особое внимание будет уделено регистрации прав на землю в упрощенном порядке в рамках действующего закона о «дачной амнистии» - №93-ФЗ, сообщает пресс-центр ведомства.