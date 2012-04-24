Недостроенные объекты постепенно выходят из тени

Сегодня вступает в силу приказ минэкономразвития «Об утверждении формы технического плана объекта незавершенного строительства и требований к его подготовке». Наконец, в нашей стране появляются четкие правила по оформлению технического плана объекта незавершенного строительства.
Теперь недостроенные дома или другие объекты недвижимого имущества фактически вышли из тени. Зарегистрировать их и поставить на кадастровый учет станет значительно проще, сообщает «Российская газета».
Документ решает очень важный вопрос, потому что реальный объем незавершенки сегодня не может назвать никто. Когда возникала необходимость реализации строений, появлялась проблема - как это сделать. К тому же раньше банки вообще не выдавали кредиты на покупку объекта незавершенного строительства и не принимали недострой в качестве залога. Теперь появляется возможность кредитоваться.
Снимаются и другие проблемные вопросы. Теперь регистрация и постановка на учет такого объекта становится обязательным требованием. Отныне можно будет видеть конечный результат - то, что должно появиться на этом месте после окончания строительства. Одна из важных новаций приказа - объект незавершенки привязывается к земельному участку, в техническом плане указываются его координаты. То есть снимается проблема регистрации объекта в двух разных ведомствах, которые подчас были не заинтересованы это делать.
Кроме того, исчезнет монополия БТИ, деятельность которой связана с большими скандалами. Регистрацией объектов в едином кадастре недвижимости и земли будут заниматься органы Росреестра. Этот приказ готовит платформу для появления единого налога на недвижимость. Сейчас мы платим два налога - на землю и на недвижимость. Думаю, что если появится единый налог, то его общая сумма будет меньше разности в этих платежах.
Приказ минэкономразвития в этом году будет действовать только на территории 39 регионов, Тюменская область в этот перечень не входит. Со следующего года документ заработает уже на всей территории страны.