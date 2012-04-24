Недостроенные объекты постепенно выходят из тени

Снимаются и другие проблемные вопросы. Теперь регистрация и постановка на учет такого объекта становится обязательным требованием. Отныне можно будет видеть конечный результат - то, что должно появиться на этом месте после окончания строительства. Одна из важных новаций приказа - объект незавершенки привязывается к земельному участку, в техническом плане указываются его координаты. То есть снимается проблема регистрации объекта в двух разных ведомствах, которые подчас были не заинтересованы это делать.