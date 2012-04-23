На завершение долгостроев областной бюджет выделит 1 млрд рублей

«Их число доходило до 87, а количество граждан - до 3,287 тысяч человек. В 2011 году в эксплуатацию введено 12 домов. В первом квартале 2012 года введено в эксплуатацию 3 дома из числа находящихся в самовольной эксплуатации», - сообщила пресс-секретарь управления Ольга Крюкова.