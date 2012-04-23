На завершение долгостроев областной бюджет выделит 1 млрд рублей

Как сообщили в главном управлении строительства и ЖКХ Тюменской области, дома с нарушенными сроками ввода в эксплуатацию появились в области в период с 2000 по 2008 год.
«Их число доходило до 87, а количество граждан - до 3,287 тысяч человек. В 2011 году в эксплуатацию введено 12 домов. В первом квартале 2012 года введено в эксплуатацию 3 дома из числа находящихся в самовольной эксплуатации», - сообщила пресс-секретарь управления Ольга Крюкова.
По ее словам, «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию по Тюменской области» выкупило у 172 граждан доли в 4 приостановленных строительством домах либо осуществило их обмен на готовые квартиры с доплатой со стороны граждан.
Причинами появления таких домов, по ее мнению, стали отсутствие до 2005 года законодательного регулирования порядка привлечения средств граждан для участия в долевом строительстве, неправомерные действия застройщиков, банкротство ряда застройщиков в 2008-2009 годах.