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Горожане против точечной застройки

23 апреля 2012, 13:06
Жители трех домов на улице Первомайской в Тюмени просят поддержки у горожан. Они выступают против точечной застройки в областном центре. Для этого организован сбор подписей.

Новое строительство, развернувшееся во дворе трех домов по улице Первомайской в Тюмени, вызвало негодование у жильцов этих многоэтажек. Горожане начали активно опротестовывать дальнейшее строительство во дворе, а также в целом точечную застройку в областном центре.

«Неужели чей-то дом должен рухнуть, покоситься или дать трещину для того, чтобы точечная застройка, нарушающая действующие градостроительные нормы Тюмени, прекратилась раз и навсегда? Для себя мы ответили на этот вопрос – этой стройки не будет в нашем микрорайоне», - сообщают в открытом письме жители домов по улице Первомайской.

Они уже обратились в администрацию города Тюмени, во многие контролирующие органы, подали заявление в районную прокуратуру и также написали запрос депутатам городской думы с предложением срочно создать комплексную комиссию, которая рассмотрит причины продолжающейся точечной застройки города. Уже на этой неделе, по информации инициативной группы граждан, запланированы встречи с депутатами гордумы.

«Это вселяет в нас уверенность в том, что вопрос можно сформулировать более оптимистично: Сможет ли Тюмень стать первым городом в стране, где не на словах, а на деле полностью прекратили точечную застройку?

Мы обращаемся за поддержкой ко всем тюменцам и, особенно:

- к тем, кто имеет опыт борьбы с точечной застройкой в своем районе;

- ко всем архитекторам города, работающим и будущим. Помогите нам и администрации города сделать так, чтобы вы могли руководствоваться градостроительными нормами Тюмени, а не нормой прибыли навязанного проекта;

- к тем, кто считает, что город должен быть безопасным и комфортным для жизни», - сообщается в открытом обращении к горожанам.

Также сканированное письмо поддержки можно отправить на почтовый адрес [email protected], на котором инициативная группа начала сбор живых подписей. Все письма и поступившие обращения на следующей неделе будут переданы в городскую думу и администрацию.

Распечатать письмо для подписи можно здесь.

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