Горожане против точечной застройки

«Неужели чей-то дом должен рухнуть, покоситься или дать трещину для того, чтобы точечная застройка, нарушающая действующие градостроительные нормы Тюмени, прекратилась раз и навсегда? Для себя мы ответили на этот вопрос – этой стройки не будет в нашем микрорайоне», - сообщают в открытом письме жители домов по улице Первомайской.