Горожане против точечной застройки

Новое строительство, развернувшееся во дворе трех домов по улице Первомайской в Тюмени, вызвало негодование у жильцов этих многоэтажек. Горожане начали активно опротестовывать дальнейшее строительство во дворе, а также в целом точечную застройку в областном центре.
«Неужели чей-то дом должен рухнуть, покоситься или дать трещину для того, чтобы точечная застройка, нарушающая действующие градостроительные нормы Тюмени, прекратилась раз и навсегда? Для себя мы ответили на этот вопрос – этой стройки не будет в нашем микрорайоне», - сообщают в открытом письме жители домов по улице Первомайской.
Они уже обратились в администрацию города Тюмени, во многие контролирующие органы, подали заявление в районную прокуратуру и также написали запрос депутатам городской думы с предложением срочно создать комплексную комиссию, которая рассмотрит причины продолжающейся точечной застройки города. Уже на этой неделе, по информации инициативной группы граждан, запланированы встречи с депутатами гордумы.
«Это вселяет в нас уверенность в том, что вопрос можно сформулировать более оптимистично: Сможет ли Тюмень стать первым городом в стране, где не на словах, а на деле полностью прекратили точечную застройку?
Мы обращаемся за поддержкой ко всем тюменцам и, особенно:
- к тем, кто имеет опыт борьбы с точечной застройкой в своем районе;
- ко всем архитекторам города, работающим и будущим. Помогите нам и администрации города сделать так, чтобы вы могли руководствоваться градостроительными нормами Тюмени, а не нормой прибыли навязанного проекта;
- к тем, кто считает, что город должен быть безопасным и комфортным для жизни», - сообщается в открытом обращении к горожанам.
Также сканированное письмо поддержки можно отправить на почтовый адрес [email protected], на котором инициативная группа начала сбор живых подписей. Все письма и поступившие обращения на следующей неделе будут переданы в городскую думу и администрацию.