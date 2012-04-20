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От загородной до зарубежной, или Где взять денег на недвижимость

20 апреля 2012, 15:53
Выставка недвижимости и Финансовая ярмарка, стартовавшие сегодня в Тюмени, набирают обороты. Не сказать, что посетителей очень много.

Выставка недвижимости и Финансовая ярмарка, стартовавшие сегодня в Тюмени, набирают обороты. Не сказать, что посетителей очень много, но они есть и предложениями интересуются.

С 11 часов Выставочный зал на улице Севастопольской,12 распахнул свои двери посетителям, которым интересны объекты недвижимости, а также способы их приобретения. На одной площадке соседствуют банки и кредитные организации, риэлторы и продавцы недвижимости.

Объекты недвижимости от продавцов, в большинстве своем представлены в сегменте загородной недвижимости, больше земельными участками разных направлений от областного центра и в различной ценовой категории. Некоторые уже известные компании представляют совершенно новые поселки. Также велика доля участников, предлагающих зарубежные проекты. Дополняют картину финансовые организации и банки, предлагающие массу вариантов для комфортного приобретения любой недвижимости – от квартир до загородной, зарубежной и коммерческой.

Как отзываются посетители, не хватает на выставке застройщиков, предлагающих квартиры в многоэтажных домах Тюмени, но этот сегмент представлен агентствами недвижимости, которые работают по соглашению со многими застройщиками, предлагая квартиры в их объектах без комиссии для покупателя.

Выставка недвижимости и Финансовая ярмарка работают сегодня до 18.00. Завтра, 21 апреля, экспозиция будет работать с 10.00 до 16.00 часов. У вас есть возможность присмотреть объект мечты и подобрать к нему финансовый ключик!

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