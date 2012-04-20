От загородной до зарубежной, или Где взять денег на недвижимость

Объекты недвижимости от продавцов, в большинстве своем представлены в сегменте загородной недвижимости, больше земельными участками разных направлений от областного центра и в различной ценовой категории. Некоторые уже известные компании представляют совершенно новые поселки. Также велика доля участников, предлагающих зарубежные проекты. Дополняют картину финансовые организации и банки, предлагающие массу вариантов для комфортного приобретения любой недвижимости – от квартир до загородной, зарубежной и коммерческой.