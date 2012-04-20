Обновленный «Рощино» будет введен в 2017 году

Обновленный тюменский аэровокзал «Рощино» (ОАО «Аэропорт «Рощино») планируется ввести в эксплуатацию в 2017 году, сообщил губернатор Тюменской области Владимир Якушев, выступая в четверг с отчетом о деятельности регионального правительства в 2011 году перед депутатами областной думы.
По его словам, в 2011 году были выполнены проектные работы, строительные планируется начать в текущем году. Площадь терминала будет увеличена с 9 тысяч до 25 тысяч квадратных метров. Кроме того, губернатор отметил, что финансирование объектов дорожного хозяйства регионального значения за 2011 год составило 3,5 млрд рублей. В 2012 году объемы финансирования дорожного хозяйства из областного бюджета планируется увеличить в 2,5 раза - до 9 млрд рублей.
«Рощино» - аэропорт международного класса, допущен к приему более 20 типов воздушных судов, в том числе самолетов Ту-154, Ил-86 и Boeing-737.
Аэропорт «Рощино» в апреле 2007 года был продан за 610 млн рублей ООО «Инвестиционные консультации», которое, по данным ряда источников на рынке, действовало в интересах авиакомпании UTair, сообщает «Интерфакс».