Обновленный «Рощино» будет введен в 2017 году

По его словам, в 2011 году были выполнены проектные работы, строительные планируется начать в текущем году. Площадь терминала будет увеличена с 9 тысяч до 25 тысяч квадратных метров. Кроме того, губернатор отметил, что финансирование объектов дорожного хозяйства регионального значения за 2011 год составило 3,5 млрд рублей. В 2012 году объемы финансирования дорожного хозяйства из областного бюджета планируется увеличить в 2,5 раза - до 9 млрд рублей.