nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Обновленный «Рощино» будет введен в 2017 году

20 апреля 2012, 10:07
Обновленный тюменский аэровокзал «Рощино» (ОАО «Аэропорт «Рощино») планируется ввести в эксплуатацию в 2017 году, сообщил губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

Обновленный тюменский аэровокзал «Рощино» (ОАО «Аэропорт «Рощино») планируется ввести в эксплуатацию в 2017 году, сообщил губернатор Тюменской области Владимир Якушев, выступая в четверг с отчетом о деятельности регионального правительства в 2011 году перед депутатами областной думы.

По его словам, в 2011 году были выполнены проектные работы, строительные планируется начать в текущем году. Площадь терминала будет увеличена с 9 тысяч до 25 тысяч квадратных метров. Кроме того, губернатор отметил, что финансирование объектов дорожного хозяйства регионального значения за 2011 год составило 3,5 млрд рублей. В 2012 году объемы финансирования дорожного хозяйства из областного бюджета планируется увеличить в 2,5 раза - до 9 млрд рублей.

«Рощино» - аэропорт международного класса, допущен к приему более 20 типов воздушных судов, в том числе самолетов Ту-154, Ил-86 и Boeing-737.

Аэропорт «Рощино» в апреле 2007 года был продан за 610 млн рублей ООО «Инвестиционные консультации», которое, по данным ряда источников на рынке, действовало в интересах авиакомпании UTair, сообщает «Интерфакс».

#Новости#Аэропорт Рощино#ВК Тюмень#Недвижимость#Женя#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25