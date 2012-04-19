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Нужен ли дому Совет?

19 апреля 2012, 14:42
В тех многоквартирных домах, где нет ТСЖ и ЖК, должны организоваться Советы дома. Пока в областном центре лишь в 26,9% домов существует такая организация.

Совет многоквартирного дома несет множество функций: организовывает собрания, решает вопросы по дому, контролирует работу управляющей компании, так сказать, выполняет функцию посредника между жильцами многоэтажки и УК. Предполагается, что входящие в Совет дома члены, работают на добровольных началах.

На заседании постоянной комиссии по развитию ЖКХ и благоустройству тюменской городской Думы сегодня была приведена статистика по вопросу. Так, на 1 апреля 2012 года, по информации поданных документов в департамент городского хозяйства, Совет дома функционирует в 799 домах (26,9% от жилищного фонда). Тем не менее, фактически подтверждено протоколами создание Советов в 221 многоквартирном доме областного центра.

Администрация города ведет активную работу по образованию Советов. Так, за несколько месяцев 2012 года специалисты департамента городского хозяйства приняли участие в 38 собраниях собственников жилья, из которых 24 проводились в очной форме. На мероприятиях сообщалась информация о Советах, о их функциях и необходимости создания. Также среди собственников помещений распространяются методические рекомендации по созданию и полномочиям Советов.

#Новости#Жилищный кодекс#Совет многоквартирного дома#Собственники жилья#Недвижимость#Женя#Общество
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