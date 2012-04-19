Нужен ли дому Совет?

На заседании постоянной комиссии по развитию ЖКХ и благоустройству тюменской городской Думы сегодня была приведена статистика по вопросу. Так, на 1 апреля 2012 года, по информации поданных документов в департамент городского хозяйства, Совет дома функционирует в 799 домах (26,9% от жилищного фонда). Тем не менее, фактически подтверждено протоколами создание Советов в 221 многоквартирном доме областного центра.