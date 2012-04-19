Нужен ли дому Совет?

Совет многоквартирного дома несет множество функций: организовывает собрания, решает вопросы по дому, контролирует работу управляющей компании, так сказать, выполняет функцию посредника между жильцами многоэтажки и УК. Предполагается, что входящие в Совет дома члены, работают на добровольных началах.
На заседании постоянной комиссии по развитию ЖКХ и благоустройству тюменской городской Думы сегодня была приведена статистика по вопросу. Так, на 1 апреля 2012 года, по информации поданных документов в департамент городского хозяйства, Совет дома функционирует в 799 домах (26,9% от жилищного фонда). Тем не менее, фактически подтверждено протоколами создание Советов в 221 многоквартирном доме областного центра.
Администрация города ведет активную работу по образованию Советов. Так, за несколько месяцев 2012 года специалисты департамента городского хозяйства приняли участие в 38 собраниях собственников жилья, из которых 24 проводились в очной форме. На мероприятиях сообщалась информация о Советах, о их функциях и необходимости создания. Также среди собственников помещений распространяются методические рекомендации по созданию и полномочиям Советов.