Долгострои сдвигают планы по вводу жилья

По плану в текущем году в областном центре должно быть введено 740 тысяч 200 квадратных метров жилья, но в этот план не включены проблемные дома, ввод которых по разным причинам не состоялся в установленный срок.
Об этом сообщил на заседании постоянной комиссии по градостроительству и земельным отношениям замдиректора департамента градостроительной политики администрации Тюмени Николай Черепанов.
Он доложил о ходе программы развития градостроительной деятельности в городе Тюмени 2011-2013 год. Ею предусмотрено планомерное, устойчивое и комплексное развитие территорий областного центра. На выполнение программы в 2011 году были предусмотрены более 738 млн рублей, затрачено - порядка 97 млн, то есть 70,2% от бюджета. В рамках программы выполнены 8 проектов планировки города, внесены изменения в градостроительные документы, а также введено в эксплуатацию 758,8 тысяч квадратных метров жилья (плановый показатель был 720 тысяч). В числе введенного многоквартирных домов 668,4 квадратных метра. В программе наблюдается положительная динамика.
По словам чиновника, ввести в 2012 году планируется порядка 740 тысяч 200 квадратных метров, и уже в первом квартале года план ввода жилья перевыполнен из-за ввода проблемных объектов. «План ввода невысок, поскольку ежегодно он перевыполняется», - прокомментировал Николай Черепанов. И также уточнил, что в первом квартале 2012 года введено жилья на 60% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Как подтвердили в Главном управлении строительства и ЖКХ Тюменской области, за первый квартал 3 дома, самовольно эксплуатируемых дольщиками, были введены в эксплуатацию. Таким образом, в Тюмени осталось 12 домов, по которым решаются проблемы строительства и ввода.