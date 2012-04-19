Долгострои сдвигают планы по вводу жилья

Он доложил о ходе программы развития градостроительной деятельности в городе Тюмени 2011-2013 год. Ею предусмотрено планомерное, устойчивое и комплексное развитие территорий областного центра. На выполнение программы в 2011 году были предусмотрены более 738 млн рублей, затрачено - порядка 97 млн, то есть 70,2% от бюджета. В рамках программы выполнены 8 проектов планировки города, внесены изменения в градостроительные документы, а также введено в эксплуатацию 758,8 тысяч квадратных метров жилья (плановый показатель был 720 тысяч). В числе введенного многоквартирных домов 668,4 квадратных метра. В программе наблюдается положительная динамика.