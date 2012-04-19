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Долгострои сдвигают планы по вводу жилья

19 апреля 2012, 15:44
По плану в текущем году в областном центре должно быть введено 740 тысяч 200 квадратных метров жилья, но в этот план не включены проблемные дома, ввод которых не состоялся в установленный срок.

По плану в текущем году в областном центре должно быть введено 740 тысяч 200 квадратных метров жилья, но в этот план не включены проблемные дома, ввод которых по разным причинам не состоялся в установленный срок.

Об этом сообщил на заседании постоянной комиссии по градостроительству и земельным отношениям замдиректора департамента градостроительной политики администрации Тюмени Николай Черепанов.

Он доложил о ходе программы развития градостроительной деятельности в городе Тюмени 2011-2013 год. Ею предусмотрено планомерное, устойчивое и комплексное развитие территорий областного центра. На выполнение программы в 2011 году были предусмотрены более 738 млн рублей, затрачено - порядка 97 млн, то есть 70,2% от бюджета. В рамках программы выполнены 8 проектов планировки города, внесены изменения в градостроительные документы, а также введено в эксплуатацию 758,8 тысяч квадратных метров жилья (плановый показатель был 720 тысяч). В числе введенного многоквартирных домов 668,4 квадратных метра. В программе наблюдается положительная динамика.

По словам чиновника, ввести в 2012 году планируется порядка 740 тысяч 200 квадратных метров, и уже в первом квартале года план ввода жилья перевыполнен из-за ввода проблемных объектов. «План ввода невысок, поскольку ежегодно он перевыполняется», - прокомментировал Николай Черепанов. И также уточнил, что в первом квартале 2012 года введено жилья на 60% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как подтвердили в Главном управлении строительства и ЖКХ Тюменской области, за первый квартал 3 дома, самовольно эксплуатируемых дольщиками, были введены в эксплуатацию. Таким образом, в Тюмени осталось 12 домов, по которым решаются проблемы строительства и ввода.

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