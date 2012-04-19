Бюджетник сможет дважды получить господдержку

Поправки в местное законодательство позволят бюджетнику использовать средства субсидии на погашение займа, взятого на индивидуальное жилищное строительство. Также расширен круг работников бюджетной сферы, которые могут претендовать на субсидию, даже если они уже получали господдержку.
Если ранее субсидию работник бюджетной сферы мог направить на готовое жилье в многоквартирном доме, то новым документом предлагается разрешить направить получаемую субсидию на погашение основной суммы долга и (или) процентов по займу, выданному юридическим лицом, осуществляющим предоставление займов в соответствии со статьями 5, 5.1, 6 настоящего Закона, на индивидуальное жилищное строительство.
Также поправки предполагают, что, если даже работник бюджетной сферы ранее получал государственную поддержку по другим основаниям и снят с учета нуждающихся в жилье, то он может воспользоваться дополнительной мерой поддержки в виде субсидии.
Проект закона Тюменской области № 776-05 «О внесении изменений в статью 4.2 Закона Тюменской области «О предоставлении субсидий и займов гражданам на строительство или приобретение жилья в Тюменской области за счет средств областного бюджета» внесен Губернатором Тюменской области и принят сегодня депутатами тюменской областной Думы в первом и втором (окончательном) чтении.
Как прокомментировал руководитель аппарата комитета по бюджету, налогам и финансам областной Думы Владимир Романчук, Закон Тюменской области «О предоставлении субсидий и займов…» является социально значимым и постоянно корректируется. Диктует эти изменения сама практика применения Закона. «В прошлом году в документ было внесено шесть поправок, в этом году эта первая и, думаю, не последняя поправка, направленная на защиту интересов граждан», - добавил он.