Бюджетник сможет дважды получить господдержку

Как прокомментировал руководитель аппарата комитета по бюджету, налогам и финансам областной Думы Владимир Романчук, Закон Тюменской области «О предоставлении субсидий и займов…» является социально значимым и постоянно корректируется. Диктует эти изменения сама практика применения Закона. «В прошлом году в документ было внесено шесть поправок, в этом году эта первая и, думаю, не последняя поправка, направленная на защиту интересов граждан», - добавил он.