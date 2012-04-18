Выставка недвижимости дополнится зарубежными объектами

Можно выделить несколько основных целей приобретения недвижимости за границей. Во-первых, зарубежная недвижимость является одним из эффективных способов инвестирования. Во многих странах жилье пока стоит достаточно дешево, но в скором времени может начаться активный рост цен. Во-вторых, собственная недвижимость за рубежом - это более удобное место для проведения отдыха, чем гостиница или арендованное жилье. Здесь Вы можете все устроить именно так, как хочется Вам. В-третьих, Вы можете получать неплохой доход от сдачи зарубежной недвижимости в аренду туристам.