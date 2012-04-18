Выставка недвижимости дополнится зарубежными объектами

В рамках выставки недвижимости, которая состоится с 20 по 21 апреля в Выставочном зале областного центра, будут представлены объекты зарубежные.
Покупка недвижимости за рубежом становится все более актуальной. Учитывая постоянный рост цен на недвижимость в нашем регионе, многие тюменцы обращают свое внимание на зарубежный рынок жилья, который подчас является более доступным и привлекательным. Максимальный интерес проявляется к Болгарии, Испании, Турции, Черногории и Кипру.
Можно выделить несколько основных целей приобретения недвижимости за границей. Во-первых, зарубежная недвижимость является одним из эффективных способов инвестирования. Во многих странах жилье пока стоит достаточно дешево, но в скором времени может начаться активный рост цен. Во-вторых, собственная недвижимость за рубежом - это более удобное место для проведения отдыха, чем гостиница или арендованное жилье. Здесь Вы можете все устроить именно так, как хочется Вам. В-третьих, Вы можете получать неплохой доход от сдачи зарубежной недвижимости в аренду туристам.
Чтобы помочь вам сделать первый шаг в нужном направлении, на выставке недвижимости можно получить полезную информацию о ценах, предложениях и правилах приобретения недвижимости за границей от застройщиков. Покупатели и инвесторы смогут рассмотреть варианты недвижимости за рубежом во многих уголках земного шара и самых разных сегментов: от небольших квартир и особняков до роскошных вилл с бассейнами.
Ознакомиться с возможными предложениями можно с 20 по 21 апреля на «Выставке недвижимости» в Выставочном зале на улице Севастопольской, 12.