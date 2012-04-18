Окраинам города не хватает объектов торговли и общепита

О ведомой деятельности отчитался накануне на заседании постоянной комиссии по градостроительству и земельным отношениям тюменской городской Думы директор департамента земельных ресурсов администрации города Руслан Кухарук.
Он сообщил, что под размещение нестационарных торговых объектов выделено 722 участка, под не торговые – 864. И также отметил, что в прошлом году был принято ряд нормативных актов, регулирующих предоставление земельных участков под временные объекты. Так, принята схема размещения торговых объектов в октябре 2011 года, в которую были включены 633 объекта, соответствующие нормам и правилам. Кроме того, уже подготовлен проект постановления внесения изменений в эту схему, в которую дополнительно предлагается включить более 60 объектов.
Если говорить о доходах, то сумма поступившей арендной платы с городских киосков, навесов, других временных построек за 2011 год составила более 30 млн рублей.
На текущий год для полного удовлетворения потребности горожан подготовлена схема размещения объектов мелкорозничной торговли: ролл-баров по продаже кваса, лотков под торговлю фруктами и овощами, рассадой, холодильного оборудования по продаже мороженного и прохладительных напитков, оборудования под торговлю сахарной ватой и т.д. Также создана схема размещения летних кафе. Среди них места, которые являются частью существующих кафе – летней их зоной, а также территории, которые выставляются на конкурс для заключения договора о работе летнего кафе. Таким образом, в Тюмени появится 20 летних кафе, из которых 5 в Центральном округе, 6 – в Калининском, 5 – в Ленинском и 4 – в Восточном округе. Конкурс по размещению летних кафе уже идет, и завершится он 25 апреля.
«Окраины города пока не достаточно обеспечены торговыми площадями, объектами общественного питания и бытового обслуживания. Именно здесь, на мой взгляд, можно поработать с объектами нестационарными, ведь пока будут строиться стационарные объекты, услугу нужно оказывать сегодня, - прокомментировал ситуацию директор департамента потребительского рынка Анатолий Канов, - Сегодня активно упорядочивается размещение этих объектов, районы окраин – необходимо привлекать сюда предпринимателей».
При этом в городе периодически появляются самовольно размещенные объекты недвижимости. С ними совместно борются управы округов и департамент земельных ресурсов. С января 2012 ряд вопросов касающихся сноса самовольных объектов снялись с управ округов, и эти полномочия переданы в департамент земельных отношений. Управы остаются вправе решать вопросы сноса лишь металлических гаражей. За последний год самовольных объектов выявлено 30, и каждый владелец постройки был привлечен к административной ответственности. 12 построек уже демонтированы.
Как прокомментировал председатель комиссии Игорь Самкаев, этот вопрос необходимо решать, пересматривать схему работы и не позволять возводить и размещать объекты самовольно. Юристы в этом плане предлагают изменить практику сноса незаконных объектов в целом, по этому поводу уже подготавливаются правовые акты.
Фото с сайта goldenvilka.ru