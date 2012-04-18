Окраинам города не хватает объектов торговли и общепита

На текущий год для полного удовлетворения потребности горожан подготовлена схема размещения объектов мелкорозничной торговли: ролл-баров по продаже кваса, лотков под торговлю фруктами и овощами, рассадой, холодильного оборудования по продаже мороженного и прохладительных напитков, оборудования под торговлю сахарной ватой и т.д. Также создана схема размещения летних кафе. Среди них места, которые являются частью существующих кафе – летней их зоной, а также территории, которые выставляются на конкурс для заключения договора о работе летнего кафе. Таким образом, в Тюмени появится 20 летних кафе, из которых 5 в Центральном округе, 6 – в Калининском, 5 – в Ленинском и 4 – в Восточном округе. Конкурс по размещению летних кафе уже идет, и завершится он 25 апреля.