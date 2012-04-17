В Европейском микрорайоне новая ипотека – «2012»

У тех, кто мечтает приобрести квартиру в Европейском микрорайоне города Тюмени, появилась еще одна возможность – с помощью ипотеки от Западно-Сибирского банка Сбербанка России с процентной ставкой от 11%*годовых. Акция «2012» уже стартовала.
В скором времени список аккредитованных Сбербанком объектов по специальной акции «2012» пополнят три новых дома квартала «Гамма» микрорайона «Европейский». «Изучить планировки и забронировать квартиру в этом квартале возможно уже сегодня», - отмечает директор по маркетингу и продажам компании «Партнер-Инвест» Александр Щиголь. Для клиентов, которые выберут квартиру до 1 мая, предусмотрен бонус при оформлении договора долевого участия.
Кредит в размере до 3 млн рублей выдается на период до 30 лет. Минимальный первоначальный взнос равен 20% от стоимости квартиры (при оформлении залога иного объекта недвижимости возможно получить кредит без первоначального взноса). Обращаем внимание, что срок действия акции от Сбербанка России истекает 31 августа 2012 года. «На сегодня это одно из самых выгодных предложений Сбербанка по ипотечному кредитованию, - комментирует директор управления по работе с партнерами Западно-Сибирского банка ОАО «Сбербанк России» Полина Шанаурина.
Акция «2012» реализуется в рамках программы Сбербанка «Ипотека с государственной поддержкой», основное преимущество которой - пониженная процентная ставка по кредиту и отсутствие комиссии за оформление ипотеки.
Подробности акции «2012» можно узнать в офисе продаж «Партнер-Инвест» и в отделении Сбербанка России.
*Указанная процентная ставка действительна после регистрации права собственности на квартиру (11%). В период строительства дома процентная ставка равна 12% годовых.
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