В Европейском микрорайоне новая ипотека – «2012»

Кредит в размере до 3 млн рублей выдается на период до 30 лет. Минимальный первоначальный взнос равен 20% от стоимости квартиры (при оформлении залога иного объекта недвижимости возможно получить кредит без первоначального взноса). Обращаем внимание, что срок действия акции от Сбербанка России истекает 31 августа 2012 года. «На сегодня это одно из самых выгодных предложений Сбербанка по ипотечному кредитованию, - комментирует директор управления по работе с партнерами Западно-Сибирского банка ОАО «Сбербанк России» Полина Шанаурина.