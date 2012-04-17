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Горожан ждут на публичных слушаниях

17 апреля 2012, 10:23
Участвовать в застройке города, влиять на нее и понимать, что возведут в той или иной части областного центра может каждый

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Распоряжение о назначении публичных слушаний по вопросам предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и условно разрешенный вид использования земельных участков уже подписано администрацией города Тюмени.

Публичные слушания состоятся 20 апреля с 15 до 16.30 в Малом зале заседаний Тюменской городской Думы (ул. Первомайская, 20), сообщает пресс-служба администрации города Тюмени.

Материалы информационного характера по проекту публичных слушаний размещены в помещении департамента градостроительной политики администрации города Тюмени (ул. Орджоникидзе, 24, к. 326, понедельник – четверг – с 9 до 18 часов, пятница – с 9 до 17 часов).

Предложения и замечания принимаются там же, а также в день и время проведения публичных слушаний.

Ознакомьтесь с вопросами, которые будут обсуждать на мероприятии.

#Новости#ВК Тюмень#Публичные слушания#Недвижимость#Женя#Общество
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