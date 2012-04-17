Горожан ждут на публичных слушаниях

.
Распоряжение о назначении публичных слушаний по вопросам предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и условно разрешенный вид использования земельных участков уже подписано администрацией города Тюмени.
Публичные слушания состоятся 20 апреля с 15 до 16.30 в Малом зале заседаний Тюменской городской Думы (ул. Первомайская, 20), сообщает пресс-служба администрации города Тюмени.
Материалы информационного характера по проекту публичных слушаний размещены в помещении департамента градостроительной политики администрации города Тюмени (ул. Орджоникидзе, 24, к. 326, понедельник – четверг – с 9 до 18 часов, пятница – с 9 до 17 часов).
Предложения и замечания принимаются там же, а также в день и время проведения публичных слушаний.