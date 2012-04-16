Владельцев «недостроев» заставят платить налог

Для них может быть увеличен земельный налог.
Введение новации не исключено уже в следующем году, сообщает «Российская газета». Речь, прежде всего, идет о тех, кто не регистрирует особняк, например, под предлогом того, что не прикручены ручки к дверям. А бюджеты из-за этого недополучают налоги. Предлагается действовать двумя способами. Первый пока касается только бизнеса, второй может затронуть и граждан, рассказал директор департамента недвижимости минэкономразвития Андрей Ивакин. Например, сразу после ввода объекта в эксплуатацию, на что дают разрешение органы местного самоуправления, муниципалитет без участия собственника недвижимости направит копию этого документа в кадастровую палату. Там поставят здание на кадастровый учет. И появится возможность оценить его стоимость.
Но поскольку недвижимость не зарегистрирована, налог предлагается взимать с собственника земельного участка. Такой способ можно применить для магазинов, бизнес-центров, других зданий, используемых бизнесом, для которых обязателен ввод в эксплуатацию.
Для индивидуальных жилых домов ввод в эксплуатацию не нужен, но в 2015 году эту процедуру планируется распространить и на них, предупреждает Ивакин.
Второй способ предполагает создание в муниципалитетах специальных инспекций, они и будут разбираться с незарегистрированной недвижимостью. Инспекторы смогут просто-напросто фотографировать дома, и на основе таких фотоотчетов будет проводиться примерная грубая оценка строений, на основе которой и рассчитают налог. Платежку пришлют опять же владельцу участка. У такой процедуры есть свои недостатки, признает Ивакин. Муниципальные инспекции могут быть заинтересованы в том, чтобы вменить налог даже в том случае, если объект действительно не достроен. «Провести грань сложно, поэтому палку перегибать нельзя, надо продумать механизм оспаривания подобных действий», - говорит он.
В обоих случаях для собственников участков, скорее всего, может быть увеличен земельный налог. Если увеличение будет существенным, это будет стимулировать владельцев регистрировать недвижимость, поясняет Ивакин. Но конкретные цифры пока не называются.
Сейчас применить предлагаемые меры нельзя: объекты недвижимости «не привязаны» к земле, сложно определить, с кого именно брать повышенный налог. «Но к концу этого года на всей территории страны будет существовать единый кадастровый учет зданий и земли», - замечает Ивакин. Предложение по обложению «мнимого недостроя», полагает он, может быть принято одновременно с законопроектом о едином налоге на недвижимость. Шла речь, что он будет введен в 2013 году.
Эксперты идею министерства в целом поддерживают. Выиграют, прежде всего, местные бюджеты, куда идет земельный налог.