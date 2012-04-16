Владельцев «недостроев» заставят платить налог

Введение новации не исключено уже в следующем году, сообщает «Российская газета». Речь, прежде всего, идет о тех, кто не регистрирует особняк, например, под предлогом того, что не прикручены ручки к дверям. А бюджеты из-за этого недополучают налоги. Предлагается действовать двумя способами. Первый пока касается только бизнеса, второй может затронуть и граждан, рассказал директор департамента недвижимости минэкономразвития Андрей Ивакин. Например, сразу после ввода объекта в эксплуатацию, на что дают разрешение органы местного самоуправления, муниципалитет без участия собственника недвижимости направит копию этого документа в кадастровую палату. Там поставят здание на кадастровый учет. И появится возможность оценить его стоимость.