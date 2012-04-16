Новое строительство может разрушить жилую многоэтажку?

Из письма: «По ул. Крупской, в непосредственной близости от школы №1 и наших домов (Первомайская 44, 44/1 самовольно начато строительство многоэтажных жилых домов. Заказчик строительства ООО «Тюмбит». При устройстве свайного поля накренился многоэтажный жилой № 44 по ул. Первомайской, в результате чего пока только вышли из строя лифты. Однако при дальнейшей забивке свай возможно усиление крена, вплоть до обрушения всего дома, в котором 63 квартиры. Разрешения на строительство в реестре, опубликованном на сайте администрации города, нет. Мы, жители указанных домов, требуем остановить незаконное строительство!