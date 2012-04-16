Новое строительство может разрушить жилую многоэтажку?

Новая многоэтажка запланирована по улице Крупской. Стройку начали во дворе между гимназией №1 и двумя домами по улице Первомайской. Работы начались 12 апреля в четверг, а уже в субботу 14 апреля жильцы вышли из домов во двор с плакатами и заставили строителей остановить работы, сообщают участники инициативной группы граждан. Строительная организация не смогла предъявить разрешение на строительство, и в эти выходные работы не проводились.
Сегодня жители домов № 44, 44/2, 40/1 на Первомайской уже подписали письмо главе администраци города Александру Моору, а также директору департамента градостроительной политики Олегу Ковтуну и начальнику Госстройнадзора Сергею Бауэру с требованием отменить незаконное, по их мнению, строительство.
Из письма: «По ул. Крупской, в непосредственной близости от школы №1 и наших домов (Первомайская 44, 44/1 самовольно начато строительство многоэтажных жилых домов. Заказчик строительства ООО «Тюмбит». При устройстве свайного поля накренился многоэтажный жилой № 44 по ул. Первомайской, в результате чего пока только вышли из строя лифты. Однако при дальнейшей забивке свай возможно усиление крена, вплоть до обрушения всего дома, в котором 63 квартиры. Разрешения на строительство в реестре, опубликованном на сайте администрации города, нет. Мы, жители указанных домов, требуем остановить незаконное строительство!
В соответствии с действующими нормами в области градостроительства никакая застройка не может размещаться на данном участке, в связи с невозможностью обеспечить ее необходимым земельным участком для ее эксплуатации.
Любое разрешение, выданное администрацией будет противоречить действующему законодательству. Начиная от Конституции РФ (ст.42 «Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением.»), Градостроительного кодекса (п. 6, 7, 8, ст. 2 ГК РФ), СНиП «Градостроительсво», вплоть до нормативов города Тюмени, принятых в апреле 2011 года.
Мы, жители указанных домов, намерены, в случае, если Вами выдано разрешение на строительство объекта по указанному адресу, добиваться его отмены всеми доступными нам методами».
Сегодня, 16 апреля, в 18.00 часов во дворе дома состоится сход граждан, куда жители дома № 44 приглашают журналистов и всех заинтересованных лиц.