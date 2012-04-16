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Два в одном: недвижимость и финансы

16 апреля 2012, 10:29
В течение двух дней – 20 и 21 апреля в Выставочном зале областного центра состоятся «Выставка Недвижимости» и «Финансовая ярмарка».

В течение двух дней – 20 и 21 апреля в Выставочном зале областного центра состоятся «Выставка Недвижимости» и «Финансовая ярмарка». Необходимость проведения такого форума продиктована современной действительностью.

Сегодня, как никогда высок спрос на коммерческую и жилую недвижимость, земельные участки под ИЖС. А любой вопрос, связанный с недвижимостью - это еще и финансы. Цель финансовой ярмарки – повышение финансовой грамотности населения и культуры управления личным капиталом; обмен профессиональным опытом и обсуждение актуальных вопросов; популяризация различных видов банковских продуктов и других финансовых услуг. Поэтому две выставки проходят в рамках одного проекта, который, безусловно, интересен разной аудитории посетителей по самому широкому кругу вопросов.

Обе эти выставки призваны стать консультационным центром и единой торговой площадкой по вопросам продажи, аренды недвижимости, земли, банковских и сопутствующих услуг.

«Выставка Недвижимости» и «Финансовая ярмарка» состоятся 20 и 21 апреля 2012 года в Выставочном зале по адресу: улица Севастопольская, 12.

#Новости#Финансовые услуги#Ярмарка#ВК Тюмень#Выставка#Недвижимость#Женя#Общество
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