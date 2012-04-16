Два в одном: недвижимость и финансы

Сегодня, как никогда высок спрос на коммерческую и жилую недвижимость, земельные участки под ИЖС. А любой вопрос, связанный с недвижимостью - это еще и финансы. Цель финансовой ярмарки – повышение финансовой грамотности населения и культуры управления личным капиталом; обмен профессиональным опытом и обсуждение актуальных вопросов; популяризация различных видов банковских продуктов и других финансовых услуг. Поэтому две выставки проходят в рамках одного проекта, который, безусловно, интересен разной аудитории посетителей по самому широкому кругу вопросов.