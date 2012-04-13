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Подземный переход на М.Горького достроят ко Дню города

13 апреля 2012, 15:44
Продолжается строительство подземного пешеходного перехода в районе улицы Максима Горького и Республики. Сегодня там ведутся отделочные работы.

Уже видны две входных группы, на которых ведутся работы по перекрытию крыш. Еще два таких входа вскоре появятся на другой стороне улицы Республики.

Напомним, работы по строительству подземного перехода начаты в сентябре 2010 года, и уже выполнена значительная часть этих работ. Как рассказал замдиректора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта города Тюмени Дмитрий Гришаев, сейчас ведутся отделочные работы внутри перехода: отделка гранитом, внутренняя инженерия, установка лифтового оборудования (переход будет оснащен лифтами для маломобильных групп населения). На следующей неделе строители приступят к работе над последними двумя входными группами.

Жительница многоквартирного дома по улице Республики, 90 Ольга переживает, что работы, которые ведутся так близко с ее домом, могут отразиться на их строении, которое уже давно не новостройка.

«Я уверен, что безопасности жителей дома ничего не угрожает, так как работы здесь ведутся не методом забивки, а методом бурения», - прокомментировал Дмитрий Николаевич.

По его словам полностью работы по строительству перехода будут завершены ко Дню города.

#Новости#Подземный переход#ВК Тюмень#Недвижимость#Женя#Общество
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