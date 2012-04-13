Подземный переход на М.Горького достроят ко Дню города

Напомним, работы по строительству подземного перехода начаты в сентябре 2010 года, и уже выполнена значительная часть этих работ. Как рассказал замдиректора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта города Тюмени Дмитрий Гришаев, сейчас ведутся отделочные работы внутри перехода: отделка гранитом, внутренняя инженерия, установка лифтового оборудования (переход будет оснащен лифтами для маломобильных групп населения). На следующей неделе строители приступят к работе над последними двумя входными группами.