Объем новостроек в областном центре увеличился

«При этом объем предложения с начала года вырос на 12%, - говорит начальник отдела информации ЗАО «Ассоциация Алко» Светлана Молодкина, - Учитывая, что объекты выходят на рынок изначально по среднерыночным ценам, показатель средний по городу остается стабильным. А вот в последующие периоды это может повлиять на его прирост цены, поскольку с ростом объектов будет возрастать и стоимость квадратного метра». Она также отмечает тот факт, что земельные участки, на которых ведется строительство, разделены между лидерами рынка, то есть они и будут диктовать свою стоимость на «квадраты». «Поскольку строительные компании – это, всё-таки, коммерческие организации, добровольно на снижение цены они не пойдут, даже при наращивании объемов строительства», - считает аналитик.