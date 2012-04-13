Объем новостроек в областном центре увеличился

Такую информацию дают местные специалисты.
На пресс-конференции, которая состоялась в рамках работы выставки недвижимости-2012, директор регионального агентства недвижимости «Этажи» Ильдар Хусаинов сообщил, что вышло на рынок за три месяца порядка 5-6 новых объектов, то есть 1,5 тысяч квартир. По информации аналитического центра «Ассоциация Алко», строящихся и реализуемых объектов в Тюмени появилось 6, но еще 4 жилых комплекса строятся, а продажи в них еще не открыты.
«При этом объем предложения с начала года вырос на 12%, - говорит начальник отдела информации ЗАО «Ассоциация Алко» Светлана Молодкина, - Учитывая, что объекты выходят на рынок изначально по среднерыночным ценам, показатель средний по городу остается стабильным. А вот в последующие периоды это может повлиять на его прирост цены, поскольку с ростом объектов будет возрастать и стоимость квадратного метра». Она также отмечает тот факт, что земельные участки, на которых ведется строительство, разделены между лидерами рынка, то есть они и будут диктовать свою стоимость на «квадраты». «Поскольку строительные компании – это, всё-таки, коммерческие организации, добровольно на снижение цены они не пойдут, даже при наращивании объемов строительства», - считает аналитик.