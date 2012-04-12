Риэлторов зовут на «Новый Мыс»

«Новый мыс» - жилой квартал, строящийся в Тюмени, активно перешел в стадию продаж. Познакомиться с районом застройщик приглашает риэлторов.
Большой «слет» риэлторского сообщества, как назвали его в компании, пройдет во Дворце искусств «Пионер», организатором выступает строительная компания-застройщик «Меридиан Констракшн». В рамках мероприятия состоится семинар известного бизнес-тренера Владимира Димитриадиса, презентация жилого квартала «Новый Мыс», а также гостей ждет развлекательная программа, ценные призы, старт новой стимулирующей акции.
Несмотря на то, что проект «Новый Мыс» уже обрел известность у горожан, компании важно, чтобы риэлторы владели полной информацией о нем и могли компетентно ответить на любой вопрос потенциальных покупателей о предложениях и возможностях застройщика.
«Как канал продаж, агентства недвижимости занимают существенную долю в объемах продаж, а в плане распространения информации о проекте, в формировании его узнаваемости они очень эффективны. Принцип нашей компании – рассматривать риэлторов как партнеров, и у нас уже сложился определенный пул агентств, с которыми отношения смело можно назвать партнерскими», - отметил первый заместителя гендиректора СК «Меридиан Констракшн» Сергей Гусев.
Мероприятие для директоров и топ-менеджеров агентств состоится 16 апреля, подробности – на сайте застройщика.