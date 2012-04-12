Риэлторов зовут на «Новый Мыс»

«Как канал продаж, агентства недвижимости занимают существенную долю в объемах продаж, а в плане распространения информации о проекте, в формировании его узнаваемости они очень эффективны. Принцип нашей компании – рассматривать риэлторов как партнеров, и у нас уже сложился определенный пул агентств, с которыми отношения смело можно назвать партнерскими», - отметил первый заместителя гендиректора СК «Меридиан Констракшн» Сергей Гусев.