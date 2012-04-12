Почему деньги текут за рубеж

«Это абсолютно понятный процесс. Цены на недвижимость в мире, даже в столицах, ниже, чем в городе Тюмени на рядовую квартиру. Сегодня, продав квартиру в Тюмени, можно купить в любой стране мира, в хорошем городе, с хорошим, более качественным обслуживанием, жилье за те же деньги, а зачастую даже ниже, чем здесь. Инвестиции в западную недвижимость в разы ниже, а по качеству выше и доходнее, чем некоторые объекты Тюмени», - уверен он. Более внятные законы, хорошие инвестиции, приемлемые цены – все это способствует выводу денег за рубеж.