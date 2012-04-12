nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Почему деньги текут за рубеж

12 апреля 2012, 16:00
Недвижимость за рубежом активно продается и покупается. По данным статистики, в последний период россияне накупили недвижимости за рубежом в два раза больше, чем до кризиса.

Отток капитала из России, и конкретно из Тюменской области, в другие страны просто и логично объяснил вице-президент НП «Объединение риэлторов Тюменской области» Сергей Сухарев на круглом столе, который состоялся в рамках выставки недивжимости-2012.

«Это абсолютно понятный процесс. Цены на недвижимость в мире, даже в столицах, ниже, чем в городе Тюмени на рядовую квартиру. Сегодня, продав квартиру в Тюмени, можно купить в любой стране мира, в хорошем городе, с хорошим, более качественным обслуживанием, жилье за те же деньги, а зачастую даже ниже, чем здесь. Инвестиции в западную недвижимость в разы ниже, а по качеству выше и доходнее, чем некоторые объекты Тюмени», - уверен он. Более внятные законы, хорошие инвестиции, приемлемые цены – все это способствует выводу денег за рубеж.

В прошлом году предприниматели и граждане РФ купили за рубежом недвижимости на 12 миллиардов долларов, сообщил глава Центробанка Сергей Игнатьев. И это более чем в два раза больше, чем подобные инвестиции до кризиса. В 2008 году и в предшествующие несколько лет, напомним, объем вложений в заграничные квадратные метры составлял 5,5 миллиарда долларов, сообщает «Российская газета».

Причины покупки иностранной недвижимости разные: для жизни, для отдыха, для бизнеса и т.д.

Фото с сайта slando.ru.

#Новости#Зарубежная недвижимость#Орт#Недвижимость#Женя#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25