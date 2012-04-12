Почему деньги текут за рубеж

Отток капитала из России, и конкретно из Тюменской области, в другие страны просто и логично объяснил вице-президент НП «Объединение риэлторов Тюменской области» Сергей Сухарев на круглом столе, который состоялся в рамках выставки недивжимости-2012.
«Это абсолютно понятный процесс. Цены на недвижимость в мире, даже в столицах, ниже, чем в городе Тюмени на рядовую квартиру. Сегодня, продав квартиру в Тюмени, можно купить в любой стране мира, в хорошем городе, с хорошим, более качественным обслуживанием, жилье за те же деньги, а зачастую даже ниже, чем здесь. Инвестиции в западную недвижимость в разы ниже, а по качеству выше и доходнее, чем некоторые объекты Тюмени», - уверен он. Более внятные законы, хорошие инвестиции, приемлемые цены – все это способствует выводу денег за рубеж.
В прошлом году предприниматели и граждане РФ купили за рубежом недвижимости на 12 миллиардов долларов, сообщил глава Центробанка Сергей Игнатьев. И это более чем в два раза больше, чем подобные инвестиции до кризиса. В 2008 году и в предшествующие несколько лет, напомним, объем вложений в заграничные квадратные метры составлял 5,5 миллиарда долларов, сообщает «Российская газета».
Причины покупки иностранной недвижимости разные: для жизни, для отдыха, для бизнеса и т.д.
Фото с сайта slando.ru.