Бывший зек снова пошел воровать

Как полагает следствие с июля 2011 года по февраль 2012 года Головко совершил 15 краж в садоводческом товариществе «Калинка». Злоумышленник через окна проникал в дачные помещения и похищал различные электроинструменты, аппаратуру, вещи. Размер ущерба, причиненного потерпевшим, составил почти 160 тысяч рублей, сообщает областная прокуратура. В десяти случаях Головко не смог ничего украсть, поскольку не нашел вещей, представляющих ценность.