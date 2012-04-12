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Бывший зек снова пошел воровать

12 апреля 2012, 16:32
После освобождения из мест лишения свободы за грабеж 32-летний Павел Головко снова решился воровать. Его дело направлено в суд на рассмотрение по существу.

После освобождения из мест лишения свободы за грабеж 32-летний Павел Головко снова отправился воровать. Его дело направлено в суд на рассмотрение по существу.

Как полагает следствие с июля 2011 года по февраль 2012 года Головко совершил 15 краж в садоводческом товариществе «Калинка». Злоумышленник через окна проникал в дачные помещения и похищал различные электроинструменты, аппаратуру, вещи. Размер ущерба, причиненного потерпевшим, составил почти 160 тысяч рублей, сообщает областная прокуратура. В десяти случаях Головко не смог ничего украсть, поскольку не нашел вещей, представляющих ценность.

29 февраля злоумышленника задержала полиция. По решению суда он был заключен под стражу. Прокуратура Тюменского района направила в суд уголовное дело в отношении Павла Головко. Он обвиняется по пункту «а» ч.3 ст. 158 (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище) и ч.3 ст. 30, п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу, совершенное с незаконным проникновение в жилище).

#Новости#Кражи#Прокуратура Тюменской области#Недвижимость#Женя#Общество
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