За три месяца в области построено более 9 тысяч квартир

Доля жилья, построенного населением за счет собственных и заемных средств, достигла 21,8% от общего объема. В Тюменской области (без автономных округов) доля частных жилых домов составила 21%, в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре – 24,4%, в Ямало-Ненецком автономном округе – 27,7%. В сравнении с соответствующим периодом 2011г. ввод индивидуальных жилых домов в целом по области снизился на 35,5%. В Тюменской области (без автономных округов) ввод таких домов составил 56,8% к уровню прошлого года, в Ямало - Ненецком автономном округе – 69,6%, в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре – 123,4%.