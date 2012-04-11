За три месяца в области построено более 9 тысяч квартир

За первые три месяца года организациями всех форм собственности, включая индивидуальных застройщиков, в Тюменской области построено 9384 квартиры общей площадью 621,9 тысяч квадратных метров или 181,2 квадратных метров в расчете на 1000 человек. Такие данные приводит Тюменьстат.
В Тюменской области (без автономных округов) сданы в эксплуатацию 7444 квартиры общей площадью 491,8 тысяч квадратных метров, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре -1750 (118,5 тысяч квадратных метров), в Ямало-Ненецком автономном округе - 190 квартир (11,6 тысяч квадратных метров). В расчете на 1000 человек ввод жилых домов по регионам области составил 363,7; 76,5 и 21,8 квадратных метров соответственно.
В сравнении с январем-мартом 2011 года общая площадь введенных жилых домов в области увеличилась на 18,3%. В Ханты-Мансийском автономном округе-Югре увеличение составило 10,7%, в Ямало-Ненецком автономном округе – 44,2%, в Тюменской области (без автономных округов) – 19,8%.
Доля жилья, построенного населением за счет собственных и заемных средств, достигла 21,8% от общего объема. В Тюменской области (без автономных округов) доля частных жилых домов составила 21%, в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре – 24,4%, в Ямало-Ненецком автономном округе – 27,7%. В сравнении с соответствующим периодом 2011г. ввод индивидуальных жилых домов в целом по области снизился на 35,5%. В Тюменской области (без автономных округов) ввод таких домов составил 56,8% к уровню прошлого года, в Ямало - Ненецком автономном округе – 69,6%, в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре – 123,4%.