Стоимость «квадрата» для расчета жилищных субсидий не изменилась

Министр Виктор Басаргин подписал приказ об утверждении средней рыночной стоимости квадратного метра общей площади жилья. Для Тюменской области норматив составил 33 150 рублей за «квадрат».
Напомним, исходя из установленной суммы, рассчитываются социальные выплаты, выделяемые для всех категорий граждан, которым социальные выплаты предоставляются за счет средств федерального бюджета на приобретение жилых помещений, для различных категорий населения в рамках жилищных программ.
Как прокомментировали в Главном управлении строительства и ЖКХ Тюменской области, эта стоимость в нашем регионе не изменилась.
Стоит отметить, что жилищные госпрограммы продолжают успешно работать в Тюменской области. Ежегодно все больше тюменцев с помощью них обретают собственное жилье. На жилищные программы из бюджетов ТО и РФ в прошлом году затрачено более 7 млрд рублей. В 2012 году, как сообщали местные власти, сумма выделяемых средств не уменьшится. Как сообщили в ГУС, программа обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не сокращается, также как и жилищная программа для работников бюджетной сферы. Возможно, незначительное сокращение программы по обеспечению ветеранов, но намного больше в этом году участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей», также увеличивается программа переселения из ветхого и аварийного жилья.