Стоимость «квадрата» для расчета жилищных субсидий не изменилась

Стоит отметить, что жилищные госпрограммы продолжают успешно работать в Тюменской области. Ежегодно все больше тюменцев с помощью них обретают собственное жилье. На жилищные программы из бюджетов ТО и РФ в прошлом году затрачено более 7 млрд рублей. В 2012 году, как сообщали местные власти, сумма выделяемых средств не уменьшится. Как сообщили в ГУС, программа обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не сокращается, также как и жилищная программа для работников бюджетной сферы. Возможно, незначительное сокращение программы по обеспечению ветеранов, но намного больше в этом году участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей», также увеличивается программа переселения из ветхого и аварийного жилья.