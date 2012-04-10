За невозврат займа – штраф или лишение жилья

Также Фонд оставляет за собой право требовать досрочного погашения предоставленного займа. В случае неисполнения обязательств в добровольном порядке осуществляется взыскание основной суммы займа и процентов по нему в судебном порядке. В таком случае к сумме неисполненных обязательств добавятся еще судебные издержки. На основании судебного решения на имущество заемщика, в том числе и на жилое помещение, приобретенное с помощью займа, может быть наложен арест. А в конечном результате, недобросовестный заемщик может и вовсе лишиться своей квартиры.