За невозврат займа – штраф или лишение жилья

На данный момент обязательства перед Фондом по погашению займов, взятых за счет средств областного бюджета на приобретение или строительство жилья, имеют около четырех тысяч жителей юга Тюменской области, сообщает официальный портал Фонда. И некоторые заемщики демонстрируют полное отсутствие финансовой дисциплины. В таких случаях юридическая служба Фонда вынуждена прибегать к крайним мерам: направлять в суд исковые заявления о досрочном возврате займа.
Если заемщики не способны своевременно и в полном объеме вносить денежные средства в счет погашения займа и процентов за пользование им, то вслед за предупреждениями и требованиями Фонда могут последовать штрафные санкции. Первоочередной мерой ответственности за неисполнение условий договора является обращение к поручителям с требованием исполнить обязательства в полном объеме. Как показывает практика, такая мера является довольно эффективной.
Также Фонд оставляет за собой право требовать досрочного погашения предоставленного займа. В случае неисполнения обязательств в добровольном порядке осуществляется взыскание основной суммы займа и процентов по нему в судебном порядке. В таком случае к сумме неисполненных обязательств добавятся еще судебные издержки. На основании судебного решения на имущество заемщика, в том числе и на жилое помещение, приобретенное с помощью займа, может быть наложен арест. А в конечном результате, недобросовестный заемщик может и вовсе лишиться своей квартиры.