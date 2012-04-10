Выставка недвижимости: о чем спрашивают горожане

Необходимо увеличить поток полезной информации о недвижимости в массы. К такому мнению пришли специалисты Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тюменской области, которые участвовали в организации Общественной приемной, действующей в рамках выставки недвижимости-2012, которая состоялась 7 апреля в тюменском Технопарке.
В преддверии дачного сезона, к специалистам обращались именно с вопросами о загородных объектах, их оформления и прав на них. Так, пожилая тюменка интересовалась оформлением собственной дачи. Какой-никакой домик на участке, выданным когда-то райисполкомом, есть, а документы есть только на землю. Как быть? Минут 40 заместитель начальника отдела регистрации прав на земельные участки Светлана Голованова обсуждала со старушкой ситуацию. Вопрос от регистрации в упрощенном порядке переходит к тонкостям государственного земельного контроля. Доказать несправедливое перемещение забора соседом по участку можно, обратившись с соответствующим заявлением в отдел государственного земельного контроля Управления Росреестра по Тюменской области, предоставив инспекторам соответствующее заявление с точным указанием адреса соседа.
Другие посетители мероприятия из Сургута и Нижневартовска приехали выбирать жилье для детей. Дети пока еще школьники, но институт уже не за горами. Пришло время позаботиться о жилье в областном центре, а заодно узнать подробнее об экстерриториальном принципе подачи документов на государственную регистрацию. Специалисты Росреестра поясняют, как сегодня осуществляется взаимодействие между территориальными Управлениями. Гости приятно удивлены новыми возможностями в сфере предоставления государственных услуг.
И, конечно же, молодые семьи интересовались соответствующей жилищной программой: как, где и какие документы подать, как рассчитать долю мужа в квартире его родителей, какая площадь берется в расчет и т.д.
Не стал исключением вопрос о долевом жилье. Разговор о проблемных ситуациях и оформлении документов интересен многим потенциальным покупателям квартир в новостройках Тюмени.
Каждый спешил задать свой вопрос, слушал ответы, данные другим посетителям выставки. Темы важные, интересные.
По итогам участия в работе Общественной приемной на Выставке недвижимости-2012 Управлением Росреестра по Тюменской области принято решение: разработать и внедрить на практике проведение выездных общественных приемов специалистами Управления в населенных пунктах юга Тюменской области, сообщает пресс-центра ведомства.
«Когда мы говорим о том, что закон для всех, мы подразумеваем не только обязательность его исполнения (закон касается всех!), но и доступность получения тех благ, которые этим законом закреплены. Если у нас в рамках ФЗ-93 прописана упрощенная система государственной регистрации прав на земельные участки, то мы, как государственная структура, на которую возложено право проведения государственной регистрации прав граждан на недвижимое имущество и сделок с ним, должны не только выполнять свою прямую обязанность – регистрировать. Вместе с тем мы должны информировать население о тех возможностях, которые предоставляет закон», - подчеркнул значимость информационного просвещения граждан заместитель руководителя Управления Владимир Кораблев.