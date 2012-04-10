Выставка недвижимости: о чем спрашивают горожане

«Когда мы говорим о том, что закон для всех, мы подразумеваем не только обязательность его исполнения (закон касается всех!), но и доступность получения тех благ, которые этим законом закреплены. Если у нас в рамках ФЗ-93 прописана упрощенная система государственной регистрации прав на земельные участки, то мы, как государственная структура, на которую возложено право проведения государственной регистрации прав граждан на недвижимое имущество и сделок с ним, должны не только выполнять свою прямую обязанность – регистрировать. Вместе с тем мы должны информировать население о тех возможностях, которые предоставляет закон», - подчеркнул значимость информационного просвещения граждан заместитель руководителя Управления Владимир Кораблев.