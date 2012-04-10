Выписалась из больницы и не попала домой

Сюжет Сергея Малышева «Вернувшись из больницы, пенсионерка обнаружила в своей квартире новых хозяев» вышел 21 марта 2012 года в эфире ГТРК «Регион-Тюмень». В нем речь шла о том, что 59-летняя Вера Ариничева после выписки из больницы не смогла попасть в свою квартиру, так как в ней кто-то поменял замки. Пожилая женщина обратилась в полицию, но стражи правопорядка с помощью не спешили. Веру Ариничеву временно приютила подруга.
Прокуратура Ленинского округа г.Тюмени незамедлительно организовала по данному сюжету проверку. В результате которой установила, что 13 марта в отдел полиции №1 от подруги Веры Ариничевой поступило сообщение о том, что пожилую женщину не пускают в квартиру. На следующий день уже сама Ариничева обратилась в полицию с заявлением о совершенном преступлении. Проверку поручили участковому уполномоченному полиции. Проверить сообщение и принять по нему решение полицейский обязан в течение трех суток, но участковый бездействовал. В связи с этим, пожилая женщина 16 марта вынуждена была вновь обратиться в полицию. В тот же день заместитель начальника отдела полиции по ходатайству подчиненного, допустившего волокиту, продлил срок проверки сообщения до 10 суток.
Однако заниматься сообщением Ариничевой полиция стала только после того, как о нарушении ее конституционного права на жилище стало известно ГТРК «Регион-Тюмень» и прокуратуре. В итоге женщину вселили в собственную квартиру, но при ее обследовании выяснилось, что пропало все имущество хозяйки. По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «а» ч.3 ст.158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище). В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление похитителя имущества. Прокуратура Ленинского округа г. Тюмени взяла на контроль расследование данного уголовного дела.
Кроме того, прокуратура округа внесла в адрес начальника УМВД России по г. Тюмени представление, в котором потребовала привлечь к дисциплинарной ответственности сотрудников отдела полиции №1, допустивших волокиту при рассмотрении сообщения о преступлении, сообщает облпрокуратура.