Выписалась из больницы и не попала домой

Прокуратура Ленинского округа г.Тюмени незамедлительно организовала по данному сюжету проверку. В результате которой установила, что 13 марта в отдел полиции №1 от подруги Веры Ариничевой поступило сообщение о том, что пожилую женщину не пускают в квартиру. На следующий день уже сама Ариничева обратилась в полицию с заявлением о совершенном преступлении. Проверку поручили участковому уполномоченному полиции. Проверить сообщение и принять по нему решение полицейский обязан в течение трех суток, но участковый бездействовал. В связи с этим, пожилая женщина 16 марта вынуждена была вновь обратиться в полицию. В тот же день заместитель начальника отдела полиции по ходатайству подчиненного, допустившего волокиту, продлил срок проверки сообщения до 10 суток.