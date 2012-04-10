Ситуацию с долевым строительством удалось стабилизировать

«Ситуация на сегодняшний день в регионе выглядит достаточно стабильной, - сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, руководитель рабочей группы партии Александр Хинштейн. - В городе на контроле рабочей группы находятся 23 проблемных объекта. Общее количество пострадавших граждан – порядка 1 тысячи 900 человек. При этом почти по каждому из этих домов сегодня разработан четкий регламент завершения строительства».