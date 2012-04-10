Ситуацию с долевым строительством удалось стабилизировать

Эту ситуацию подробно разбирали на расширенном совещании в Тюмени рабочая группа партии «Единая Россия» вместе с полпредом президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Евгением Куйвашевым и губернатором Тюменской области Владимиром Якушевым.
«Ситуация на сегодняшний день в регионе выглядит достаточно стабильной, - сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, руководитель рабочей группы партии Александр Хинштейн. - В городе на контроле рабочей группы находятся 23 проблемных объекта. Общее количество пострадавших граждан – порядка 1 тысячи 900 человек. При этом почти по каждому из этих домов сегодня разработан четкий регламент завершения строительства».
По словам руководителя рабочей группы партии, практически на все строительные площадки по настоянию и под контролем власти «заходят новые инвесторы и застройщики, которые застраивают дома и обеспечивают людей жильем». «Принципиально важно, что в большинстве случаев это происходит без доплат со стороны граждан», - отметил парламентарий, сообщает сайт партии.
«Также позитивный опыт Тюмени заключается в активном использовании механизма регионального Агентства ипотечного жилищного кредитования, которое также заходит на недостроенные стройплощадки и помогает их достроить и обеспечить права дольщиков», - добавил Хинштейн.
Губернатор области заверил полпреда президента и участников совещания в том, что в текущем году поручение президента премьер-министра по решению проблемы с обманутыми дольщиками будет в полном объеме выполнено.
«Рабочая группа будет держать ситуацию на контроле», - подчеркнул Хинштейн, добавив, что в сентябре-октябре текущего года рабочая группа Партии совместно с полпредом президента в УрФО намерена повторно приехать в Тюмень для того, «чтобы увидеть, как завершается проводимая сегодня работа».
Напомним, что в январе текущего года президент РФ Дмитрий Медведев поручил правительству подготовить доклад об эффективности жилищного надзора за долевым строительством, в том числе в регионах.