«Прямая» линия о тонкостях сделок с недвижимостью

О тонкостях регистрации сделок с жилой недвижимостью расскажут на «прямой» телефонной линии Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тюменской области.
На вопросы граждан ответит начальник отдела государственной регистрации прав на жилые объекты недвижимости Управления Лариса Юрьевна Никитина. Жители региона узнают о том, какие документы необходимы для оформления права собственности по договорам купли-продажи (дарения, мены), по решению суда, на основании свидетельства о праве на наследство. Особое внимание будет уделено регистрации прав в упрощенном порядке на жилые объекты недвижимости в рамках действующего закона о «дачной амнистии» - №93-ФЗ, сообщают в ведомстве.
«Прямая» телефонная линия «Обеспечение установленного порядка государственной регистрации прав на объекты недвижимости жилого назначения» состоится 12 апреля 2012 года с 11.00 до 12.00 по телефону (3452) 43-28-43.