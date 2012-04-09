Отселенный дом оказался с жильцами

О том, что в жилые дома Тюмени на улицах Самолетой и Мегионской была прекращена подача газа 15 марта 2012 года в эфире ГТРК «Регион-Тюмень» вышел сюжет Владимира Крючкова «На окраине Тюмени целую улицу отключили от газа». Им заинтересовалась прокуратура Калининского округа Тюмени и организовала по данному сюжету проверку.
Как сообщает областная прокуратура, отключение газоснабжения инициировала управляющая компания ООО «Универсал ТВН», в чьем управлении находятся указанные выше дома. При этом управляющая компания скрыла от «Тюменьмежрайгаз», что в домах живут люди (в письме в адрес газоснабжающей организации говорилось об отселении жильцов). Согласно ст.161 Жилищного кодекса РФ управление многоквартирным жилым домом должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания граждан, то есть УК «Универсал ТВН» грубо нарушила права граждан на нормальные условия жизнедеятельности.
После выхода в эфир сюжета «Регион-Тюмень» газоснабжение восстановили.
Во избежание впредь подобных незаконных действий прокуратура округа внесла в адрес директора ООО «Универсал ТВН» представление, в котором потребовала привлечь виновных лиц к дисциплинарной ответственности.
Кроме того, прокуратура округа внесла директору управляющей компании еще одно представление. Основанием для этого послужила публикация 29 февраля с.г. в газете «Ямская слобода» статьи журналистки Анастасии Мироновой «Ледяной потолок, пол шатается». В ней речь шла о невыносимых условиях проживания в доме 27 по ул.Клары Цеткин, который был возведен более 50 лет назад. Прокуратура округа внесла в адрес директора управляющей компании «Универсал ТВН» представление, в котором потребовала обеспечить жильцам благоприятные и безопасные условия проживания, а также направила главе администрации Тюмени информацию. Дело в том, что данный дом еще в 2010 году был признан аварийным и подлежащим сносу, однако администрацией решения о его сносе не принято.