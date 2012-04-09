Отселенный дом оказался с жильцами

Кроме того, прокуратура округа внесла директору управляющей компании еще одно представление. Основанием для этого послужила публикация 29 февраля с.г. в газете «Ямская слобода» статьи журналистки Анастасии Мироновой «Ледяной потолок, пол шатается». В ней речь шла о невыносимых условиях проживания в доме 27 по ул.Клары Цеткин, который был возведен более 50 лет назад. Прокуратура округа внесла в адрес директора управляющей компании «Универсал ТВН» представление, в котором потребовала обеспечить жильцам благоприятные и безопасные условия проживания, а также направила главе администрации Тюмени информацию. Дело в том, что данный дом еще в 2010 году был признан аварийным и подлежащим сносу, однако администрацией решения о его сносе не принято.