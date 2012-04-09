Где покупателям недвижимости найти выгоду

«Выставка недвижимости – это уже сложившийся формат. На протяжении лет десяти «Объединение риэлторов Тюменской области проводит такие мероприятия. Сегодня недвижимость получила новый импульс, новое развитие, и строительный комплекс, и финансовые учреждения активно участвуют в этом процессе. Поэтому, на наш взгляд, выставка недвижимости должна проходить дважды – весной и осенью, – сообщил Сергей Сухарев, - Участники сегодня представлены лучшие из лучших, это видно на стендах, в подходах, которые поменялись. Каждый год на выставке ведущие компании демонстрируют новые и интересные приемы и предложения».