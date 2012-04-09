Где покупателям недвижимости найти выгоду

В Тюмени состоялась выставка недвижимости-2012, участниками которой стали лучшие из лучших, как отозвался о них председатель Совета директоров ГК «Адвекс» Сергей Сухарев на пресс-конференции.
Предложения, познавательные материалы, лотереи, розыгрыши и даже фильмы в формате 3D, представленные участниками мероприятия, заняли два этажа тюменского Технопарка. Среди предложений застройщиков и риэлторов в одном месте можно выбрать подходящий объект, а также привлечь банковский кредит. На втором этаже разместилась Общественная приемная, специалистам которой посетители выставки могли задать любые вопросы, связанные с оформлением, покупкой, продажей недвижимости.
«Выставка недвижимости – это уже сложившийся формат. На протяжении лет десяти «Объединение риэлторов Тюменской области проводит такие мероприятия. Сегодня недвижимость получила новый импульс, новое развитие, и строительный комплекс, и финансовые учреждения активно участвуют в этом процессе. Поэтому, на наш взгляд, выставка недвижимости должна проходить дважды – весной и осенью, – сообщил Сергей Сухарев, - Участники сегодня представлены лучшие из лучших, это видно на стендах, в подходах, которые поменялись. Каждый год на выставке ведущие компании демонстрируют новые и интересные приемы и предложения».
Высокой посещаемости на выставке не предполагали. Директор агентства недвижимости «Этажи» Ильдар Хусаинов связал это с трагическими событиями, произошедшими в городе. «Но к этому нужно отнестись стойко и понимать происходящее», - сообщил он. Тем не менее, выставку 7 апреля посетили около 500 человек.
Также Ильдар Борисович отметил, что выставка эта важна, на ней помимо пользы и выгоды для потребителя, заметно, как эволюционируют компании: если два года назад какие-то компании занимали один небольшой стол, то сегодня эти компании уже занимают несколько столов, добавляя к экспозиции какие-то особые «фишки».
Отметим, что выставка недвижимости-2012 состоялась накануне дня рождения НП «Объединения риэлторов Тюменской области» (8 апреля). Профессиональное сообщество существует с 2003 года. За этот период были выработаны приемы работы, налажено сотрудничество с банками, застройщиками, страховыми компаниями. Так, сегодня ответственность агентств, входящих в «ОРТ», застрахована на 50 млн рублей. Также агентства «ОРТ» имеют преференции у банковских структур и работают с застройщиками и девелоперами без комиссии для покупателя объектов недвижимости.