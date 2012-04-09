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Долгострои нужно достраивать

9 апреля 2012, 14:51
Несколько проблемных строительных объектов Тюмени сегодня посетили депутат Госдумы Александр Хинштейн с полпредом Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Евгением Куйвашевым.

Несколько проблемных строительных объектов Тюмени сегодня посетили депутат Госдумы Александр Хинштейн с полномочным представителем Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Евгением Куйвашевым и губернатором Тюменской области Владимиром Якушевым.

Так, объект ООО «Сиб-Строй» в поселке Тарманы обещают-таки достроить до октября текущего года. Отметим, что один из этих долгостроев уже введен в эксплуатацию. Второй объект этого застройщика на Войновке также посетила делегация.

«Губернатор Тюменской области Якушев Владимир Владимирович взял под личный контроль нашу стройку. Чем, естественно, вселил в нас надежду на скорейшее получение долгожданных ключей, - сообщает представитель инициативной группы дольщиков объектов Войновки Наталья Коротаева. По ее словам, ориентировочный срок ввода 3-4 очередей объекта декабрь 2012 года. Сегодня начали монтаж 7-ого этажа 3-ей очереди, а также закладку цокольного этажа 4-ой очереди.

Помимо этих объектов, чиновники посетили долгострой на улице Елизарова, застройщик которого в процедуре конкурсного производства, сегодня дом достраивает другая стройкомпания. А также на Широтной и в створе улиц Герцена и Камышинской.

Сегодня также проходит совещание рабочей группы «Единой России» по защите прав дольщиков и вкладчиков под председательством полпреда Евгения Куйвашева. Участвуют губернатор области Владимир Якушев, замгенпрокурора РФ Юрий Пономарев, руководители различных департаментов Тюменской области, застройщики, дольщики. «Все решения будем принимать только при одобрении дольщиками», - сообщил в своем микроблоге Александр Хинштейн.

По данным рабочей группы Хинштейна, в Тюменской области 23 проблемных дома, где более 1800 пострадавших семей.

#Новости#Долгострои#Войновка#ВК Тюмень#Владимир Якушев#Сиб-строй#Недвижимость#Женя#Общество
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