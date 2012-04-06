Коттеджи недорого и по фальшивым документам

Тюменец «содействовал» в приобретении коттеджей, отдавая покупателям фальшивые документы на дома. Суд назначил ему 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года.
Как сообщает областная прокуратура, выдавая себя за сотрудника администрации Тюменской области, 29-летний Александр Клаузнер предлагал гражданам содействие в приобретении в Тюмени двухэтажных коттеджей по программе «Молодая семья» всего за 10% от их стоимости. Не подозревая обмана, граждане передавали аферисту деньги для оплаты жилья, получая взамен фальшивые документы на дома.
Кроме того, мошенник за вознаграждение пообещал одному из тюменских бизнесменов победу в двух крупных тендерах, проводимых администрацией Тюменской области. Полученные от бизнесмена денежные средства он похитил.
Всего в период с августа 2008 года по апрель 2010 года мошенник обманул 8 граждан и предпринимателей. Размер причиненного им ущерба составил более 6 млн рублей.
Калининский районный суд Тюмени признал Александра Клаузнера виновным в инкриминируемых деяниях и назначил ему 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года по ч.ч. 3 и 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном и особо крупном размерах). При назначении наказания суд учел признание обвиняемым своей вины, частичное возмещение причиненного ущерба.