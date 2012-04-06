Коттеджи недорого и по фальшивым документам

Как сообщает областная прокуратура, выдавая себя за сотрудника администрации Тюменской области, 29-летний Александр Клаузнер предлагал гражданам содействие в приобретении в Тюмени двухэтажных коттеджей по программе «Молодая семья» всего за 10% от их стоимости. Не подозревая обмана, граждане передавали аферисту деньги для оплаты жилья, получая взамен фальшивые документы на дома.