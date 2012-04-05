Материнский капитал - для покупки «долевки»

Уточним, стоимость однокомнатных квартир в ЖК «Новый мыс» начинается от 1 350 000 рублей. Из существующей инфраструктуры есть школа, детский сад, аптека, центры детского творчества и т.д. При этом микрорайон отдален от загруженных автомагистралей. Все это позволяет надеяться на привлечение внимания к проекту бОльшего количества семейных пар, задумывающихся о приобретении или расширении жилой площади, в том числе и с использованием материнского капитала. Вы можете задать вопросы по развитию микрорайона первому заместителю компании-застройщика Сергею Гусеву в рубрике «Интервью нашего города»