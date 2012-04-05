Материнский капитал - для покупки «долевки»

О способе прямого перечисления маткапитала застройщику в счет квартиры рассказали в компании «Меридиан «Констракшн».
Первая сделка с использованием материнского капитала на проекте «Новый мыс» практически завершена. Как прокомментировали в пресс-службе компании «Меридиан Констракшн», которая является девелопером проекта, сделки по приобретению квартир, особенно на рынке первичной недвижимости, не являются слишком распространенными, тем важнее тот прецедент, который создался.
Напомним, что материнский капитал, который в этом году составляет 387 тысяч рублей, можно использовать и на улучшение жилищных условий, в том числе и на приобретение жилья от застройщиков. Однако чаще всего покупатели предпочитают оформлять ипотечный кредит, используя материнский капитал в качестве первоначального взноса, либо уплаты процентов – сделки с перечислением суммы материнского капитала напрямую застройщику, достаточно редки.
«Мы столкнулись с определенными сложностями при оформлении данной сделки, но, тем не менее, убедились в том, что схема вполне реальна и воспользоваться ею можно», - считает главный специалист коммерческого отдела «Меридиан Констракшн» Ольга Пальянова.
Уточним, стоимость однокомнатных квартир в ЖК «Новый мыс» начинается от 1 350 000 рублей. Из существующей инфраструктуры есть школа, детский сад, аптека, центры детского творчества и т.д. При этом микрорайон отдален от загруженных автомагистралей. Все это позволяет надеяться на привлечение внимания к проекту бОльшего количества семейных пар, задумывающихся о приобретении или расширении жилой площади, в том числе и с использованием материнского капитала. Вы можете задать вопросы по развитию микрорайона первому заместителю компании-застройщика Сергею Гусеву в рубрике «Интервью нашего города»
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