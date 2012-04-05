«Лишние» деньги россияне готовы вкладывать в квадратные метры

Самым надежным способом инвестирования россияне считают покупку недвижимости. Недвижимость действительно выгодна, уверен директор регионального агентства недвижимости «Этажи» Ильдар Хусаинов.
Квадратным метрам отдали предпочтение 43% россиян, опрошенных ВЦИОМ. Такие данные приводит irn.ru со ссылкой на РИА «Новости». Согласно результатам этого опроса, 29% граждан считают, что средства лучше всего хранить на счетах в Сбербанке, 24% пустили бы лишние деньги на покупку золота и драгоценностей.
Как комментирует директор «Этажи», выгода недвижимости очевидна: объекты недвижимости имеют двойной доход – от аренды или проживания и роста цен на квадратные метры; у них хорошая ликвидность. Недвижимость – это актив без рисков (поэтому низкая сумма страхования, например), она может быть использована как залог, имеет довольно низкое налогообложение (в виду того что стоимость считается пока по БТИ), на нее стимулируется спрос со стороны государства через социальные программы и развитие ипотеки. Также в моменте невозможен вывод на рынок подобных продуктов в огромном количестве, и кризис сильно цены на недвижимость не обрушают.
«Что касается меня, то я все средства инвестирую в развитие бизнеса компании «Этажи». И жилую недвижимость никогда не покупаю, так как это все-таки актив скорее для ленивых инвесторов. Но, может, это и верно. Все зависит от того, какова степень риска, - поясняет Ильдар Хусаинов. - Более того я убежден что государству нужно увеличивать налоговые нагрузки на инвестиционные активы в жилой недвижимости, что бы покупательский спрос очистить от инвесторов. Тут, конечно, важно не перегнуть палку. Но сейчас недвижимость - это просто магнит для свободных денег, а это значит, что другие сектора, где они, может, нужнее, их недополучают, а граждане, которые покупают квартиры для реального проживания, переплачивают».
Россияне полагают, что не стоит хранить средства в рублях в наличном виде (12%), приобретать акции предприятий (6%), открывать счета в коммерческих банках (5%) или делать вклады в пенсионные фонды (4%) и в паевые инвестиционные фонды (1%).
Индекс кредитного доверия россиян за год увеличился с 29 до 38 пунктов, и с 70% до 56% снизилось число россиян, уверенных в том, что сейчас плохое время для кредитования. За год также вырос индекс крупных покупок – с 43 до 48%.
ВЦИОМ опросил 1,6 тысяч человек в 138 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%. Опрос проводился 24-25 марта.