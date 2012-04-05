«Лишние» деньги россияне готовы вкладывать в квадратные метры

«Что касается меня, то я все средства инвестирую в развитие бизнеса компании «Этажи». И жилую недвижимость никогда не покупаю, так как это все-таки актив скорее для ленивых инвесторов. Но, может, это и верно. Все зависит от того, какова степень риска, - поясняет Ильдар Хусаинов. - Более того я убежден что государству нужно увеличивать налоговые нагрузки на инвестиционные активы в жилой недвижимости, что бы покупательский спрос очистить от инвесторов. Тут, конечно, важно не перегнуть палку. Но сейчас недвижимость - это просто магнит для свободных денег, а это значит, что другие сектора, где они, может, нужнее, их недополучают, а граждане, которые покупают квартиры для реального проживания, переплачивают».