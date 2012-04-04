Выставка недвижимости-2012: выбрать и купить!

«Выставку мы проводим уже много лет. Она стала привычным явлением, ее ждут, к ней готовятся – и это закономерно, ведь именно в таком формате удобнее всего получать информацию по тому, что строится в Тюмени, что продается, почем продается, что востребовано рынком, какие ипотечные продукты предлагаются банками», - считает Президент НП «Объединение риэлторов Тюменской области» Ольга Базаева.