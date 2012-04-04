Выставка недвижимости-2012: выбрать и купить!

Новостройки Тюмени, вторичное жилье, загородная недвижимость и земельные участки – огромный выбор объектов предстанет перед посетителями выставки недвижимости-2012, которая состоится 7 апреля в тюменском Технопарке. Здесь же будет работать общественная приемная, специалисты которой ответят на самые насущные вопросы о недвижимости и праве.
Организаторами мероприятия выступает «Объединение риэлторов Тюменской области». По их информации, особый интерес в этом году к выставке проявляют банки – о намерениях стать участниками уже заявили Запсибкомбанк, Западно-Сибирский банк Сбербанка России, тюменский филиал «МТС Банк», тюменский филиал банка «Уралсиб».
Риэлторские компании Тюмени готовы представить гостям и посетителям выставки самые актуальные предложения рынка. Как уверяют организаторы, максимально разнообразный выбор будет представлен первичного, вторичного, загородного жилья и иных объектов недвижимости. Приглянувшийся объект можно будет посетить и задать все интересующие вопросы. И, кроме того, поучаствовать в розыгрышах и лотереях, которые будут проводить некоторые участники выставки.
«Выставку мы проводим уже много лет. Она стала привычным явлением, ее ждут, к ней готовятся – и это закономерно, ведь именно в таком формате удобнее всего получать информацию по тому, что строится в Тюмени, что продается, почем продается, что востребовано рынком, какие ипотечные продукты предлагаются банками», - считает Президент НП «Объединение риэлторов Тюменской области» Ольга Базаева.
Для посетителей выставки в течение всего дня будет работать общественная приемная «Объединения риэлторов Тюменской области». Здесь можно будет получить квалифицированную консультацию специалистов Управления Росреестра, БТИ, правовой службы, представители Центра налоговой помощи, общегородской комиссии по этике.
Как сообщают в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тюменской области, специалисты ведомства расскажут о том, обязательна ли госрегистрация договора участия в долевом строительстве, какие особенности у этого договора, какие документы необходимы для регистрации права собственности на квартиру в новостройке, а также о процедуре «дачной амнистии» и кадастровых паспортах.
Выставка недвижимости-2012 состоится 7 апреля 2012 года в Западно-Сибирском инновационном центре нефти и газа (Тюменский технопарк), ул. Республики,142.