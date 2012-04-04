Восточный-3 начинается с детского сада

В шаговой доступности к микрорайону есть такие важные объекты как городская поликлиника № 12 (два филиала – один в Восточном микрорайоне, другой – на Войновке), школы и детские сады Войновки и Восточного, а также магазины, отделения банков и еще не открывший двери тюменцам магазин «ОКей».