Восточный-3 начинается с детского сада

Но купить квартиру в этом уютном уголке пока не получится.
Известный застройщик «Тюменская домостроительная компания» полностью отошла от привычной всем реализации объектов на стадии строительства, вступив в новый путь – продажа готового жилья. Как комментируют в компании, покупателям необходимо именно готовое жилье – снимаются риски для покупателя и банка (а при привлечении ипотеки, процент оказывается ниже, чем на долевое). Ввод в эксплуатацию первых домов нового микрорайона намечен на июнь.
Район поделен на 2 квартала, состоящие из 8 четырнадцатиэтажных домов. Важным объектом микрорайона станет детский сад на 280 мест, строительство которого уже начато. В компании отмечают, что в районах массовой застройки таких объектов не хватает, и, чтобы решить проблему, «ТДСК» за счет собственных средств уже возводит детский сад в Восточном-3.
В шаговой доступности к микрорайону есть такие важные объекты как городская поликлиника № 12 (два филиала – один в Восточном микрорайоне, другой – на Войновке), школы и детские сады Войновки и Восточного, а также магазины, отделения банков и еще не открывший двери тюменцам магазин «ОКей».
Конечно, не хватает району улучшения транспортной развязки. Въезд в строящийся микрорайон возможет лишь с улицы Народной. Тем не менее, застройщик планирует обеспечить жителям комфортный выезд на улицу Широтную, работая над этим.
Горожане продолжают ждать строительства развязки через путепровод по улице Монтажников, но пока этот объект разрабатывается. В текущем году планируется возвести лишь пешеходный переход через путепровод. В ответе за этот объект не застройщик микрорайона, а городские власти.
Как сообщает сайт застройщика, первое новоселье намечено на август 2012 года. В целом объект будет реализовываться до 2013 года.