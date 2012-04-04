Фонд ЖКХ поможет отремонтировать 13 домов Тюмени

Напомним, в 2008-2011 годах Тюменской области для реализации программ капитального ремонта многоквартирных домов и переселения граждан из аварийного жилья из средств Фонда было выделено 3 млрд рублей. В порядке софинансирования регион добавил 3,2 млрд рублей. Эти средства были направлены на проведение капитального ремонта 414 многоквартирных домов, где проживает 88 771 человек, а также предоставление квартир в новых домах 5 101 жителю 271 аварийного дома.