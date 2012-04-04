Фонд ЖКХ поможет отремонтировать 13 домов Тюмени

В Тюмени отремонтируют 13 многоквартирных домов. Заявка Тюменской области на предоставление финансовой поддержки для капитального ремонта многоквартирных домов и переселения граждан из аварийного жилья в малоэтажные дома одобрена Фондом ЖКХ.
По информации Фонда, для проведения капитального ремонта многоквартирных домов Тюменская область получит из средств Фонда ЖКХ 196,83 млн рублей. Регионом в порядке софинансирования будет выделено 217,55 млн рублей. Эти средства будут направлены на проведение капитального ремонта 63 многоквартирных домов на территории 4 муниципальных образований региона: Ишиме, Ишимском районе, Тобольске и Тюмени.
Как прокомментировали в Главном управлении строительства и ЖКХ Тюменской области, в Тюмени будут отремонтированы 13 домов в разных районах. Так, ремонту подлежат дома по улицам проезд Ткацкий, Червишевский тракт, Ватутина, Рационализаторов, Садовая, Харьковская и другие. В результате реализации этой программы условия проживания улучшат 7 850 человек.
На переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства Фонда ЖКХ выделяет области 117,76 млн рублей. Регион - 238,04 млн рублей. Эти средства будут направлены на переселение 552 жителей 27 аварийных домов в дома малоэтажной застройки в Заводоуковском городском округе и городе Ялуторовске.
Напомним, в 2008-2011 годах Тюменской области для реализации программ капитального ремонта многоквартирных домов и переселения граждан из аварийного жилья из средств Фонда было выделено 3 млрд рублей. В порядке софинансирования регион добавил 3,2 млрд рублей. Эти средства были направлены на проведение капитального ремонта 414 многоквартирных домов, где проживает 88 771 человек, а также предоставление квартир в новых домах 5 101 жителю 271 аварийного дома.