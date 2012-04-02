ТРЦ «Панама» меняет концепцию

«Мы решили воспользоваться услугами УК, так как после кризиса наша компания вошла в стадию активного развития, и нам предстояло решать много инвестиционных задач. Кроме того, перед нами как перед всяким собственником, стоит вопрос снижения издержек. Огромное место в числе наших затрат занимают затраты на персонал. Привлечение профессиональной управляющей компании позволило нам сократить сопоставимые затраты на персонал на 16%, кроме того, мы экономим налоги на ФОТ, берем в зачет НДС, уменьшаем командировочные расходы. Освободившиеся средства мы вкладываем в инвестиционные проекты и развитие нашей компании», - комментирует Александра Славянская, генеральный директор ГК «Овентал».