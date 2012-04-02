ТРЦ «Панама» меняет концепцию

ТРЦ «Панама» будет развиваться по-новому. Для объекта подготовлена новая концепция, которая, по мнению управляющей компании NAI Becar, привлечет крупных федеральных ритейлеров и расширит развлекательную составляющую.
Договор на 3 года с консалтинговой компанией NAI Becar – новой управляющей компанией торгово-развлекательного центра, уже заключил собственник «Панамы» - ГК «Овентал». С 2008 года в Тюмени функционирует этот ТРЦ. Как отмечается в пресс-релизе УК, в настоящее время все площади торгового центра сданы. Среди якорных арендаторов такие известные бренды, как «М-Видео», «Спортмастер», «Перекресток», гипермаркет товаров для дома «Уютерра». В торговой галерее второго этажа широко представлен обувной ассортимент, 3 этаж полностью отдан под детскую галерею.
«Мы решили воспользоваться услугами УК, так как после кризиса наша компания вошла в стадию активного развития, и нам предстояло решать много инвестиционных задач. Кроме того, перед нами как перед всяким собственником, стоит вопрос снижения издержек. Огромное место в числе наших затрат занимают затраты на персонал. Привлечение профессиональной управляющей компании позволило нам сократить сопоставимые затраты на персонал на 16%, кроме того, мы экономим налоги на ФОТ, берем в зачет НДС, уменьшаем командировочные расходы. Освободившиеся средства мы вкладываем в инвестиционные проекты и развитие нашей компании», - комментирует Александра Славянская, генеральный директор ГК «Овентал».
«Кроме того, наличие профессиональной УК дает возможность привлекать более интересных арендаторов, повышать арендные ставки, повышать привлекательность наших объектов для сторонних инвесторов. Именно эти задачи мы и ставим перед внешней УК и, надо сказать, она с успехом их решает», - считает она.
«Персонал УК работает с объектом с сентября прошлого года. За этот период мы провели анализ текущей системы управления, включая конкурентное окружение, уровень арендных ставок, маркетинговую и рекламные активности. В результате специалисты NAI Becar подготовили новую концепцию развития торгового центра, которая предполагает ротацию арендаторов с привлечением крупных федеральных ритейлеров, а также расширение доли развлекательной составляющей», - отмечает директор департамента управления объектами NAI Becar Ирина Соколова.
Специалисты УК отмечают, что «Панама», несмотря на растущую конкуренцию в городе и высокую долю торговых площадей на душу населения, после изменения концепции ТРЦ станет единственным качественным торгово-развлекательным центром районного типа. Объект обеспечит местных жителей всеми условиями для покупок и отдыха, предлагая товары и услуги в среднем и ниже среднего ценовом сегменте, частого и периодического спроса.