Старые двухэтажки Лесобазы готовятся к сносу?

Вопрос сноса нескольких двухэтажных домов по улице Камчатской в районе Лесобазы и строительства на этом месте новых многоквартирных домов уже несколько лет пытается решить председатель совета ТОС Альбина Селезнева. На публичной лекции в среду она сообщила, что для сноса домов и строительства новых уже найден инвестор. Уже даже произведены предварительные расчеты, но одних только усилий инвестора недостаточно, требуется вливание бюджетных средств на инженерные сети.