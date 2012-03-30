Старые двухэтажки Лесобазы готовятся к сносу?

Информацию о «перестройке» района подтверждают разные источники, тем не менее, точных сроков начала работ пока никто не называет.
Вопрос сноса нескольких двухэтажных домов по улице Камчатской в районе Лесобазы и строительства на этом месте новых многоквартирных домов уже несколько лет пытается решить председатель совета ТОС Альбина Селезнева. На публичной лекции в среду она сообщила, что для сноса домов и строительства новых уже найден инвестор. Уже даже произведены предварительные расчеты, но одних только усилий инвестора недостаточно, требуется вливание бюджетных средств на инженерные сети.
В администрации города Тюмени подтвердили, что работа ведется по подготовке документов по домам, расположенным на Камчатской, 108 и 92. Они включены в программы по переселению из непригодного для жизни жилья. Точного срока начала работ пока не называют из-за нескольких факторов.