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Старые двухэтажки Лесобазы готовятся к сносу?

30 марта 2012, 17:48
Среди жителей нескольких домов на улице Камчатской в Тюмени распространилась информация о том, что их дома будут сносить в этом году.

Информацию о «перестройке» района подтверждают разные источники, тем не менее, точных сроков начала работ пока никто не называет.

Вопрос сноса нескольких двухэтажных домов по улице Камчатской в районе Лесобазы и строительства на этом месте новых многоквартирных домов уже несколько лет пытается решить председатель совета ТОС Альбина Селезнева. На публичной лекции в среду она сообщила, что для сноса домов и строительства новых уже найден инвестор. Уже даже произведены предварительные расчеты, но одних только усилий инвестора недостаточно, требуется вливание бюджетных средств на инженерные сети.

В администрации города Тюмени подтвердили, что работа ведется по подготовке документов по домам, расположенным на Камчатской, 108 и 92. Они включены в программы по переселению из непригодного для жизни жилья. Точного срока начала работ пока не называют из-за нескольких факторов.

#Новости#Ветхое жилье#Публичные лекции#ВК Тюмень#Лесобаза#Безопасность#Недвижимость#Женя#Общество
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