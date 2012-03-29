Дворы Тюмени становятся парковками

«Мы загоняем горожан жить в гаражах», - высказался он накануне на публичной лекции. Подменяются понятия гаражи и стоянки постоянного хранения транспорта. По его мнению, эти стоянки не должны располагаться прямо под домом или перед подъездом. Машиноместа и гаражи, несомненно, должны быть, но не во дворе. А во дворе должна быть зелень - парки и скверы. «При необходимости ввести в эксплуатацию дом в 170 квартир, я приношу документы, что у меня есть придомовые парковки, есть места для инвалидов, и документ от гаражного кооператива рядом, что там пустует 60 гаражей, и еще подобная бумага из одного кооператива. На что мне отвечают – нет, нужно именно 170 машиномест построить. А то, что рядом гаражи пустуют, они и будут пустовать, заявляют власти, прикрываясь фразой «это горожанам надо», - приводит пример строитель.