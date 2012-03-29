Дворы Тюмени становятся парковками

Директор строительной компании «Домострой» Геннадий Воронко считает неверным местный норматив о том, что парковочных при жилом доме должно быть столько же, сколько квартир.
«Мы загоняем горожан жить в гаражах», - высказался он накануне на публичной лекции. Подменяются понятия гаражи и стоянки постоянного хранения транспорта. По его мнению, эти стоянки не должны располагаться прямо под домом или перед подъездом. Машиноместа и гаражи, несомненно, должны быть, но не во дворе. А во дворе должна быть зелень - парки и скверы. «При необходимости ввести в эксплуатацию дом в 170 квартир, я приношу документы, что у меня есть придомовые парковки, есть места для инвалидов, и документ от гаражного кооператива рядом, что там пустует 60 гаражей, и еще подобная бумага из одного кооператива. На что мне отвечают – нет, нужно именно 170 машиномест построить. А то, что рядом гаражи пустуют, они и будут пустовать, заявляют власти, прикрываясь фразой «это горожанам надо», - приводит пример строитель.
«Первоочередная задача, которая должна стоять, убрать транспорт со дворов», - говорит директор компании. Для начала количество транспорта нужно уменьшить, для этого нужно убедить горожан использовать общественный транспорт. То есть необходимо перестраивать транспортную систему, в первую очередь, остро необходим скоростной и высокоскоростной общественный транспорт, считает Воронко. Возможность быстро добраться до необходимой точки в городе позволит горожанам отказаться от автомобилей, ведь сегодня машина нужна только для того, чтобы добраться до места работы или учебы. «Людям машина нужна, чтобы двигаться по городу. Конечно, никто не желает ставить ее в гараж, потому что она ему нужна ежедневно. Если общественный транспорт станет удобным, то горожане сами поставят часть машин в гаражи», - считает строитель.
Архитектор Олег Бузников, который участвовал в разработке и утверждении действующего Генерального плана города, привел данные о существующих гаражах. По проводимой несколько лет назад инвентаризации, было выявлено, что менее 30% существующих гаражей используются по назначению, остальные – либо не по назначению, либо вообще не используются. «Проблема осталась той же, - говорит Бузников, - Если бы гражданин использовал придомовую территорию в качестве детской площадки, зеленой зоны, места для сушки белья – как раньше, а автомобиль ставил в имеющийся у него гараж, проблема была бы поменьше».
Сегодня, когда в Тюмени еще лежит снег, можно легко отследить, что целые ряды гаражных кооперативов не используются для хранения транспорта – там нет отпечатков колес, никто не чистит подъезды к воротам. Значит, ситуация с гаражами действительно не так плачевна – они есть, и их хватает. Но гражданам удобнее ставить авто возле дома, а не идти десять минут до гаража. В этом отношении власть идет навстречу горожанам, принимает норматив – каждой квартире по машиноместу, во дворах проходят реконструкции – расширяют места для автомобилей. А в итоге мы оказываемся в закатанных асфальтом дворах, где есть место только машинам, а людям места практически нет.