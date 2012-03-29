Борис Ройтблат: власть стала ближе к народу

Накануне в ТюмГАСУ он провел публичную лекцию на тему «Власть и общество: вектор взаимодействия в развитии». В своем докладе он высказался о том, что сегодня масса мероприятий проводится в Тюменской области, направленная на открытое общение представителей власти – от губернатора до сотрудников разных департаментов. Среди мероприятий он назвал тв-передачу «Час с губернатором», публичные и общественные слушания по застройке, планировке города и его бюджету, и т.д. Такой формат общения поднимает обсуждение таких вопросов о том, как будет жить город: как будет застраиваться микрорайон Тура, Гилевская роща, что у нас с парковками и т.д. «Это говорит о том, что власть активно идет на диалог с обществом», - говорит Ройтблат. Безусловно, все сразу решить в таком формате нельзя – каждому нужно свое. Одним жителям сегодня нужны парковки, другим парки, третьим – детские сады, жилье и т.д. Каждый вопрос требует проработки, то есть времени, а также впоследствии и средств.