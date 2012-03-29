Борис Ройтблат: власть стала ближе к народу

Так считает бывший чиновник, генеральный директор НП «СРО проектировщиков «Западная Сибирь» Борис Ройтблат.
Накануне в ТюмГАСУ он провел публичную лекцию на тему «Власть и общество: вектор взаимодействия в развитии». В своем докладе он высказался о том, что сегодня масса мероприятий проводится в Тюменской области, направленная на открытое общение представителей власти – от губернатора до сотрудников разных департаментов. Среди мероприятий он назвал тв-передачу «Час с губернатором», публичные и общественные слушания по застройке, планировке города и его бюджету, и т.д. Такой формат общения поднимает обсуждение таких вопросов о том, как будет жить город: как будет застраиваться микрорайон Тура, Гилевская роща, что у нас с парковками и т.д. «Это говорит о том, что власть активно идет на диалог с обществом», - говорит Ройтблат. Безусловно, все сразу решить в таком формате нельзя – каждому нужно свое. Одним жителям сегодня нужны парковки, другим парки, третьим – детские сады, жилье и т.д. Каждый вопрос требует проработки, то есть времени, а также впоследствии и средств.
И многие вопросы все-таки проработаны. Например, жилищные программы – жилье бюджетникам, молодым семьям, переселение граждан северных городов (программа «Сотрудничество»), переселение из ветхого и аварийного жилья, обеспечению коммуникациями земельных участков под индивидуальное строительство и другие – все эти программы действуют, ширятся, работают. Инициатором некоторых из них были именно тюменские власти. «В дополнение к этому займ впервые в России давали на срок до 15 лет под 1,5% годовых. Сейчас эти займы тоже существуют, правда, срок немного сократили», - добавляет Борис Михайлович.
За последние годы в городе отреставрировали массу объектов, важных для города и области в целом, например, Филармонию. Построены театр и цирк, готовится к глобальной реконструкции аэропорт Рощино. Тюмень действительно активно расцветает, при этом многие вопросы уточняются с жителями, принимаются поправки в градостроительные документы.
Тем не менее, почему-то продолжается активная критика в адрес местных властей. Критикует власть тот, кто сам не хочет участвовать в жизни города, не идет на открытое общение, считает депутат городской Думы Альбина Селезнева.
Сегодня действительно властные структуры открыты для общения, подтвердили застройщики и представители иных компаний, присутствующие на публичной лекции. Только вот легче решить любой вопрос на уровне первых лиц, чиновники, что стоят ниже, закрываются от прямого общения и пытаются очертить себе круг обязанностей и компетенций, боясь ответить за что-то, выходящее хоть на долю из этого круга.