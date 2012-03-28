Банкротство застройщиков и защита дольщиков

Отметим, что Управление Росреестра по Тюменской области уделяет особое внимание вопросам защиты прав дольщиков при банкротстве строительных организаций. В настоящее время на территории тюменского региона введены процедуры банкротства в отношении более 10 строительных организаций. В целях защиты прав дольщиков 16 сентября 2011 года Управление при участии заместителя губернатора Тюменской области Евгения Заболотного провело заседание Совета представителей саморегулируемых организаций арбитражных управляющих. В дальнейшем, во исполнение решений Совета проведено 9 рабочих совещаний, участники которых заслушали 35 арбитражных управляющих, отчитавшихся о мерах, принимаемых для ввода в эксплуатацию домов-долгостроев. Также сотрудники Управления приняли участие в 157 собраниях кредиторов застройщиков-банкротов и в 22 собраниях участников строительства.