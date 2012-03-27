Застройщик уводил деньги дольщиков на другой объект

Благодаря оперативно-розыскным мероприятиям, проведенным в рамках оперативного сопровождения уголовного дела, сотрудники подразделений экономической безопасности УМВД области установили, что часть похищенных денег руководитель фирмы обналичил через фирмы однодневки, заключив фиктивные договора на поставку строительных материалов. Всего сотрудники полиции установили 13 фирм-«обналичек», на счета которых было перечислено в общей сложности более 56 миллионов рублей. Похищенные деньги дольщиков руководитель фирмы использовал и на приобретение земель в Нижнетавдинском районе Тюменской области, где в дальнейшем планировал строительство коттеджного поселка.