Застройщик уводил деньги дольщиков на другой объект

Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.
На днях УМВД области было окончено расследование уголовного дела, возбужденного по заявлению дольщиков в отношении руководителя одной из тюменских фирм, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Как было установлено следствием, с 2007 по 2009 годы генеральный директор этой фирмы под видом заключения договоров участия в долевом строительстве жилого дома в районе Войновка города Тюмени путем обмана похитил денежные средства 109 дольщиков в сумме 201 миллион рублей.
Благодаря оперативно-розыскным мероприятиям, проведенным в рамках оперативного сопровождения уголовного дела, сотрудники подразделений экономической безопасности УМВД области установили, что часть похищенных денег руководитель фирмы обналичил через фирмы однодневки, заключив фиктивные договора на поставку строительных материалов. Всего сотрудники полиции установили 13 фирм-«обналичек», на счета которых было перечислено в общей сложности более 56 миллионов рублей. Похищенные деньги дольщиков руководитель фирмы использовал и на приобретение земель в Нижнетавдинском районе Тюменской области, где в дальнейшем планировал строительство коттеджного поселка.
Руководитель фирмы не успел вывести похищенные деньги на иные собственные цели. На земельные участки наложен арест, что после судебного разбирательства позволит всем пострадавшим гражданам получить возмещение материального ущерба.
24 марта 2012 года данное уголовное дело направлено в суд. За совершение мошенничества в особо крупном размере руководителю фирмы грозит до 10 лет лишения свободы.