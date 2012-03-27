Магазин ипотеки и жилья – для «северного» покупателя

Директор управления по работе с партнерами Западно-Сибирского банка ОАО «Сбербанк России» Полина Шанаурина считает, что проект будет успешен и востребован жителями региона. «Более 20% от общего числа заявок поступает через агентства недвижимости в банк. Из этого количества более 50% мы реализуем с помощью агентства «Этажи». Обращается клиент не просто в структурное подразделение «Сбербанка», а в ипотечный центр, где ему полностью оказывают услугу по приобретению объекта недвижимости. Также одно весомое преимущество – это то, что мы организовали своего рода мост между севером и югом Тюменской области», - комментирует Полина Шанаурина.