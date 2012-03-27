Магазин ипотеки и жилья – для «северного» покупателя

Проект «Северный покупатель» стартовал в Тюмени. Теперь любой житель Ямала и Югры может обратиться за ипотекой в офис Сбербанка России и здесь же получить доступ к объектам недвижимости, представленным РАН «Этажи».
Такой сервис «одного окна» организовали Западно-Сибирский банк ОАО «Сбербанк России» и региональное агентство недвижимости «Этажи». Стартовала программа 1 марта 2012 года. По мнению организаторов, подобная программа уже давно и успешно действует в Тюмени, теперь пришла очередь других регионов.
По статистике, которую привели участники пресс-конференции 22 марта, около 35% тюменской недвижимости приобретается жителями автономных округов. Поэтому агентство недвижимости вместе с ведущими застройщиками подготовили видеофильмы и презентации, чтобы иногороднему клиенту было проще ориентироваться в разнообразии предложений и найти необходимое. В процессе агентство может дистанционно оформить сделку: договоры пересылаются почтой, деньги перечисляются на банковский счет застройщика.
В настоящее время совместные центры двух партнеров работают в Сургуте, Новом Уренгое и Нижневартовске. В ближайшее время такие центры появятся в Ханты-Мансийске, Нефтеюганске и Ноябрьске.
По словам директора РАН «Этажи» Ильдара Хусаинова, у проекта есть три ощутимых плюса: экономия времени, сервис, и единая система – ипотека плюс квартира. «Клиент, обратившись в Сбербанк, получает все предложения о продаже недвижимости с помощью электронной базы «Этажей», – отметил директор агентства.
Директор управления по работе с партнерами Западно-Сибирского банка ОАО «Сбербанк России» Полина Шанаурина считает, что проект будет успешен и востребован жителями региона. «Более 20% от общего числа заявок поступает через агентства недвижимости в банк. Из этого количества более 50% мы реализуем с помощью агентства «Этажи». Обращается клиент не просто в структурное подразделение «Сбербанка», а в ипотечный центр, где ему полностью оказывают услугу по приобретению объекта недвижимости. Также одно весомое преимущество – это то, что мы организовали своего рода мост между севером и югом Тюменской области», - комментирует Полина Шанаурина.
Важно то, что выбрать недвижимость можно будет не только в Тюмени, но и в своем городе. Здесь же можно будет проконсультироваться со специалистом, если необходимо продать свою квартиру, например, в Сургуте, а купить в Тюмени.
Таким образом, офис Сбербанка России превращается в универсальный магазин ипотеки и квартир, где одновременно можно оформить ипотеку и выбрать недвижимость с риэлтором.
Проект только стартовал, но есть уже первые результаты. По прогнозам организаторов, «Северный покупатель» наберет обороты уже к третьему кварталу текущего года.
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