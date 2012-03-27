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Когда утвердят Генеральный план Тюмени

27 марта 2012, 16:58
Продолжает разрабатываться комплексная градостроительная документация для Тюмени. Утверждение Генерального плана города намечено на июнь 2012 года.

Продолжает разрабатываться комплексная градостроительная документация для Тюмени. По информации и.о. директора департамента градостроительной политики Владимира Габуева, утверждение Генерального плана города намечено на июнь 2012 года.

Контракт с разработчиком – омским ООО ИТП «Град» закончился осенью 2011 года. Но институт продолжает завершать работы.

В Генплан и Правила застройки и землепользования уже внесены изменения, разработаны проекты планировки и межевания, ведется информационная база системы градостроительной деятельности и мониторинга базы данных (ИСОГД) города Тюмени. В декабре прошлого года «Град» представил измененный Генеральный план города Тюмени. С документом путем публичных слушаний были ознакомлены жители областного центра.

Разработчиком выполнены 19 проектов планировки по 19 планировочным районам, но утверждены они могут быть лишь после утверждения главного документа – Генерального плана города, которое намечено на июнь 2012 года.

Как отметили на заседании постоянной комиссии по градостроительству и земельным отношениям Тюменской городской Думы, Генеральный план – документ очень сложный, и важны в его отношении не сроки, а качество самого документа.

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