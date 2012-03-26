Летние кафе для города выберут на конкурсе

Заявки оценит конкурсная комиссия, определив количество баллов каждому проекту в соответствии с постановлением администрации города Тюмени от 10.06.2010 № 55-пк «Об утверждении Порядка организации и проведения публичного конкурса на лучший проект летнего кафе на территории города Тюмени». Результаты будут переданы в департамент земельных ресурсов для учета при предоставлении земельных участков для размещения летних кафе в городе Тюмени.