Летние кафе для города выберут на конкурсе

Конкурс, цель которого определить лучшие проекты летних кафе для размещения в весенне-летний период 2012 года в городе, организуется и проводится департаментом потребительского рынка администрации города.
Предмет конкурса поделен на лоты:
- лот 1. Парк Заречный, S ≈ 300 кв. м;
- лот 2. Ул. Зои Космодемьянской, Комсомольский сквер, S ≈ 100 кв. м;
- лот 3. Ул. Республики – Холодильная, S ≈ 150 кв. м;
- лот 4. Ул. Республики, 179, S ≈ 150 кв. м;
- лот 5. Ул. Федюнинского, пруд Южный, S ≈ 50 кв. м;
- лот 6. Шаимский бульвар, S ≈ 45 кв. м;
- лот 7. Ул. Широтная (напротив домов №№ 263, 265), S ≈ 100 кв. м;
- лот 8. Ул. Ямская, Аллея молодоженов, S ≈ 100 кв. м.
В конкурсе может принять участие любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (заявители), соответствующие требованиям. Вскрытие конвертов заявителей конкурса и оценка заявок участников конкурса проводится 25.04.2012 года по адресу: г. Тюмень, ул. Мельникайте, 74, каб. 222, сообщает пресс-служба городской администрации.
Заявки оценит конкурсная комиссия, определив количество баллов каждому проекту в соответствии с постановлением администрации города Тюмени от 10.06.2010 № 55-пк «Об утверждении Порядка организации и проведения публичного конкурса на лучший проект летнего кафе на территории города Тюмени». Результаты будут переданы в департамент земельных ресурсов для учета при предоставлении земельных участков для размещения летних кафе в городе Тюмени.
Получить более подробную информацию о проведении конкурса, конкурсную документацию можно по адресу: 625048, г. Тюмень, ул. Мельникайте, 74, каб. 217, тел./факс: 510-947, 510-927, пн – чт – с 8 до 18 часов, пт – с 8 до 17 часов, обед – с 12 до 13 часов.
Плата за предоставление конкурсной документации не взимается.
Фото с сайта ivolga-ural.ru