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Летние кафе для города выберут на конкурсе

26 марта 2012, 10:18
Вскоре в областном центре появятся летние кафе. Уже объявлен конкурс по лотам согласно схеме размещения летних кафе на территории города Тюмени на 2012 год.

Конкурс, цель которого определить лучшие проекты летних кафе для размещения в весенне-летний период 2012 года в городе, организуется и проводится департаментом потребительского рынка администрации города.

Предмет конкурса поделен на лоты:

- лот 1. Парк Заречный, S ≈ 300 кв. м;

- лот 2. Ул. Зои Космодемьянской, Комсомольский сквер, S ≈ 100 кв. м;

- лот 3. Ул. Республики – Холодильная, S ≈ 150 кв. м;

- лот 4. Ул. Республики, 179, S ≈ 150 кв. м;

- лот 5. Ул. Федюнинского, пруд Южный, S ≈ 50 кв. м;

- лот 6. Шаимский бульвар, S ≈ 45 кв. м;

- лот 7. Ул. Широтная (напротив домов №№ 263, 265), S ≈ 100 кв. м;

- лот 8. Ул. Ямская, Аллея молодоженов, S ≈ 100 кв. м.

В конкурсе может принять участие любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (заявители), соответствующие требованиям. Вскрытие конвертов заявителей конкурса и оценка заявок участников конкурса проводится 25.04.2012 года по адресу: г. Тюмень, ул. Мельникайте, 74, каб. 222, сообщает пресс-служба городской администрации.

Заявки оценит конкурсная комиссия, определив количество баллов каждому проекту в соответствии с постановлением администрации города Тюмени от 10.06.2010 № 55-пк «Об утверждении Порядка организации и проведения публичного конкурса на лучший проект летнего кафе на территории города Тюмени». Результаты будут переданы в департамент земельных ресурсов для учета при предоставлении земельных участков для размещения летних кафе в городе Тюмени.

Получить более подробную информацию о проведении конкурса, конкурсную документацию можно по адресу: 625048, г. Тюмень, ул. Мельникайте, 74, каб. 217, тел./факс: 510-947, 510-927, пн – чт – с 8 до 18 часов, пт – с 8 до 17 часов, обед – с 12 до 13 часов.

Плата за предоставление конкурсной документации не взимается.

Фото с сайта ivolga-ural.ru

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