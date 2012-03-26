Кинотеатр «Космос» задолжал городу за землю

Об этом рассказал на заседании постоянной комиссии по градостроительству и земельным отношениям Тюменской городской Думы директор департамента земельных ресурсов администрации города Руслан Кухарук.
В собственности города Тюмени на 1 января 2012 года было 1480 земельных участков, но 113 из них перешли в собственность области и юридических лиц, осталось у областного центра 1367 земельных участков общей площадью 1102 га. Среди них территории под многоквартирными домами 383 участка (57 га), общежитиями, занятые водными объектами – 8 участков (28,2 га), 150 участков заняты автомобильными дорогами местного значения, на земельном участке в 80 га расположена Гилевская роща, 49 земельных участков находятся за границей города Тюмени, остальные – под нежилыми зданиями и сооружениями. По плану к концу 2012 года фонд земельных участков областного центра составит 1867 территорий.
На 1 января 2012 года заключено 85 договоров аренды участков. В 2011 году доход в местный бюджет составил 11 млн 855 тысяч рублей. В департаменте полагают, что в 2012 году сумма, вырученная с аренды, будет примерно такой же, как и в прошлом году.
Но в этом вопросе есть и сложность – долги. На 1 января 2012 года задолженность по земельным участкам, находящимся в муниципальной собственности, составила 3 млн 433 тысяч рублей. В связи с чем, велась претензионная работа. В итоге в арбитражный суд направлено 6 исковых заявлений на общую сумму 2 млн 290 тысяч рублей, из них удовлетворено 4 иска на сумму 1 млн 253 тысяч рублей, по двум искам уже произведены выплаты (34 тысяч рублей).
«Основная масса задолженности принадлежит арендаторам кинотеатра «Космос», в связи с чем, принято решение по расторжению договора в 2012 году, работа над этим ведется», - рассказал директор департамента.