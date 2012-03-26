Кинотеатр «Космос» задолжал городу за землю

Но в этом вопросе есть и сложность – долги. На 1 января 2012 года задолженность по земельным участкам, находящимся в муниципальной собственности, составила 3 млн 433 тысяч рублей. В связи с чем, велась претензионная работа. В итоге в арбитражный суд направлено 6 исковых заявлений на общую сумму 2 млн 290 тысяч рублей, из них удовлетворено 4 иска на сумму 1 млн 253 тысяч рублей, по двум искам уже произведены выплаты (34 тысяч рублей).